Zum vierten Mal in Folge organisierte „MarkCom“, die Vereinigung der Marketing- und Kommunikationsagenturen in Luxemburg, das „Creativity Camp“. Unterstützt wurde die Aktion auch in diesem Jahr durch „Régie.lu“ und fand in den Räumlichkeiten des „Luxemburger Wort“ statt.

Creativity Camp 2018

„Lasst eurem Einfallsreichtum freien Lauf!“, war vergangenen Donnerstagnachmittag wieder das Leitmotiv des „Creativity Camp“. Wie bereits im letzten Jahr hatten sich auch für diese Ausgabe ganze neun Werbeagenturen gemeldet: Accentaigu, binsfeld, Comed, Concept Factory, Mediation, Mikado, Moskito, Plan K und Vous. Ebenfalls teilgenommen, allerdings „hors compétition“, haben zwei Klassen (2e & 1re) des „BTS Réalisateur graphique“ des „Lycée des Arts et Métiers“.





34 Creativity Camp 2018, Luxembourg, 22 Fevrier 2018. Photo: Chris Karaba Chris Karaba

