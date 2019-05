In zwei Tagen, genau am 14. Mai, beginnt der größte Song Contest der Welt. Pünktlich zum Auftakt präsentieren sich die Gruppen aus insgesamt 41 Teilnehmerländern.

Countdown läuft: Delegationen beim ESC-Auftakt

(dpa) - Zum Auftakt des Eurovision Song Contest (ESC) haben sich am Sonntag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv die Delegationen aus den 41 Teilnehmerländern präsentiert. Sie erschienen am Abend auf dem Platz nahe dem Nationaltheater Habima im Stadtzentrum. Der Wettbewerb wird vom 14. bis 18. Mai in der Veranstaltungshalle Expo im Norden Tel Avivs ausgetragen.



Skandal um Sängerin - Ukraine will nicht am ESC teilnehmen Die Ukraine will dieses Jahr nicht am Eurovision Song Contest (ESC) teilnehmen und reagiert damit auf einen Skandal um die Gewinnerin des Vorentscheids.

Ein ESC-Dorf am Meer öffnete schon am Sonntag seine Tore. Dort wird es Shows israelischer Künstler geben. Auch frühere ESC-Gewinner werden auftreten, darunter der österreichische Künstler Tom Neuwirth, bekannt als Conchita Wurst, und die Israelin Dana International. Dort werden die Halbfinalshows sowie das Finale auf Leinwänden übertragen. In Tel Aviv treten 41 Länder an; Deutschland ist als einer der großen ESC-Geldgeber bereits für das Finale am Samstag (18. Mai) gesetzt.



um weitere Bilder zu sehen. Großbritannien wird durch Michael Rice vertreten. Foto: AFP Zypern versucht sein Gesangsglück mit der Gruppe Tamta. Foto: AFP Montenegro Gruppe heißt D mol. Foto: AFP Gleich vier Frauen repräsentieren Poeln bei ESC in Tel Aviv. Foto: AFP Slowenien singt mit Zala Kralj and Gasper Santl (r.) bei ESC. Foto: AFP Die Tschechische Republik wird durch die Gruppe Lake Malawi in Israel vertreten. Foto: AFP Cyprus' Tamta (C) poses for a picture during the Red Carpet ceremony of the 64th edition of the Eurovision Song Contest 2019 at Expo Tel Aviv on May 12, 2019, in the Israeli coastal city. (Photo by Jack GUEZ / AFP) AFP Weißrussland schickt Zena nach Israel. AFP Serbien singt mit Nevena Bozovic in Tel Aviv. Foto: AFP Morwegen versucht sein Glück mit Keiino. Foto: AFP Belarus' Zena poses for a picture during the Red Carpet ceremony of the 64th edition of the Eurovision Song Contest 2019 at Expo Tel Aviv on May 12, 2019, in the Israeli coastal city. (Photo by Jack GUEZ / AFP) AFP Belarus' Zena (3rd-L) poses for a picture during the Red Carpet ceremony of the 64th edition of the Eurovision Song Contest 2019 at Expo Tel Aviv on May 12, 2019, in the Israeli coastal city. (Photo by Jack GUEZ / AFP) AFP Islands Gruppe heißt "Hatari". Foto: AFP Frankreich schickt Bilal Hassani (l.) ins Rennen. Foto: AFP Spanien singt mit Miki (Mitte) beim ESC in Tel Aviv. Foto: AFP Die Schweiz wird von Luca Hanni (Mitte) vertreten. Foto: AFP Dänemark hat sich Leonora (Mitte) als würdige Verterin ausgesucht. Foto: AFP Und Schweden setzt auf John Lundvik (Mitte) bei ESC. Foto: AFP Österreich schickt Paenda ins Rennen um den begehrte ESC-Trophee Foto: AFP Kroatien will es mit Roko (Mitte)wissen, um es für einen guten Platz reicht. Foto: AFP Das Gastgeberland Israel zeigt die Gewinnerin vom vergangenen Jahr Netta Barzilai. Foto AFP

Zur Sicherung der Veranstaltungen in Tel Aviv setzt Israel während der ganzen ESC-Woche rund 20 000 Polizisten ein, wie Sprecher Micky Rosenfeld erklärte. In der Nähe der Veranstaltungsorte waren schon am Sonntag zahlreiche Sicherheitskräfte im Einsatz.

Eine Woche vor dem ESC-Auftakt war die Gewalt zwischen Israel und den militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen erneut eskaliert. Fast 700 Raketen feuerten militante Palästinenser am Wochenende auf israelische Ortschaften, vier Menschen wurden getötet. Bei israelischen Gegenangriffen kamen 25 Palästinenser ums Leben.