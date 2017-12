von Heidrun Lange

Leise geht es durch den Regenwald. Vicy, der Reiseführer, hält sein Fernglas in die Höhe und zeigt mit dem Finger in Richtung Baumwipfel. „Da ist der Schnabel des bunten Fischertukans“. Hoch oben im Baumwipfel hat er sich gut im Laubwerk getarnt und beobachtet uns.

Ein winziger grüner Frosch mit roten Augen versucht sich zu verstecken. Es ist der schönste unter den Fröschen und auf jedem Reiseführer abgebildet, quasi das Nationaltier von Costa Rica.



Seiner Schönheit wegen ist er der Promi im Regenwald: der Rotaugenlaubfrosch.

Foto: Tourismus Board Costa Rica

Mitten im „Volcano Tenerio National Park“ im Anwesen von Donald und Pip Varella ist tierisch etwas los. Gern führen die beiden Touristen durch ihr Naturparadies, das sich beim näheren Hinsehen auch als ideales Biotop für Frösche, Basilisken, Vögel, Schmetterlinge und Insekten aller Art entpuppt. Palmen aus verschiedenen Ländern gedeihen neben Pandanusbäumen aus Australien oder Mandelbäumen aus Mittelamerika. Zwischendrin wachsen in den buntesten Varianten Blumen, Sträucher und Bäume aus aller Herren Länder.

Konsequente Nachhaltigkeit

Donald zeigt auf einen riesigen Guanacastebaum, der seit seiner Anpflanzung immer höher in den Himmel wächst. „Wir haben uns konsequente Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben.“ Der Käse kommt von den eigenen Kühen, und Pip bietet Schulungen für die Mitarbeiter, in der umweltfreundliche Arbeitsweisen erklärt werden. Um das Ökosystem stabil zu halten, darf jeder Gast, einen Baum pflanzen.

Der Chilamate-Baum mit seinen feigenähnlichen Blättern, den ich setzen darf, steht wie verloren zwischen den großen Bäumen. Es wird einige Zeit dauern, bis er eine stattliche Größe erreicht hat, sich Affen und Faultiere an den Früchten satt fressen oder sich Vögel niederlassen und erhaben in die Ferne schauen können. Mittlerweile machen die ersten Reisegruppen aus Deutschland in den geräumigen Holzhütten Urlaub. Donald und Pip sind nicht die Einzigen, die das Zertifikat CFS (Zertifizierung von nachhaltigem Tourismus) erhalten haben und sich im Naturschutz engagieren. Während die Bauern zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den Achtzigerjahren insgesamt ein Drittel der Wälder Costa Ricas in Weiden für ihre Kühe verwandelten, um McDonald's und Co mit Fleisch zu versorgen, erkennen die Ticos heute in den Wäldern einen natürlichen Schatz.

Am Ende des Weges ohne Straßenlärm, umgeben von dicht bewaldeten Hängen, steht mittendrin die Tenorio Lodge. Die Betreiber setzen mit Restaurant und robusten großzügigen Blockhütten auf alternative Energiegewinnung und organischen Anbau. Zum Einschlafen und Aufwachen spielt die Natur eine Symphonie aus Blätterrauschen und Tierlauten.



Donald, Pip und ihre Kinder freuen sich über Gäste.

Foto: Privat

Am frühen Morgen allerdings zerreißt ein lautes Gebrüll die tropische Stille. Was für ein Tier mag das sein? Ein Blick in die Baumkronen offenbart die Schreihälse. Eine Gruppe Brüllaffen turnt durch die Wipfel, auf der Suche nach saftigen Blättern und Früchten.

Vichy zeigt uns, welche Tiere des Nachts um unsere Häuser geschlichen sind. Scheinbar war es doch nicht so einsam wie die Dschungelkulisse vermuten ließ. Auf einem nur sieben Hektar großen Wiesenstück ließen die Betreiber einen Sekundärwald mit einem tropischen Ökosystem entstehen, der heute mit seinen Kaimanen, Fröschen, Faultieren, blauen Morphus-Schmetterlingen und zahlreichen Vogelarten Besucher anlockt. Mitten auf dem Grundstück hängt ein Faultier am Ast eines bemoosten Urwaldriesen.

Weltberühmte Artenvielfalt

Im Nebelwald von Monteverde ist wieder zugewachsen, was im vergangenen Jahrhundert abgeholzt wurde. Der Nationalpark bietet Chlorophyll pur. Die Artenvielfalt ist weltberühmt.

Die Bäume gedeihen in dem jährlich mit bis zu 6 000 Millimetern Regen bewässerten Boden prächtig. Sie locken Vögel an, die weitere Samen herantragen und damit die Biodiversität vergrößern. So entsteht ein Bewuchs, der dem ursprünglichen Primärwald sehr ähnlich ist. Im dichten Geflecht der Baumkronen, liegt eine verborgene Welt, die der Biologe Terry systematisch erforscht hat. Er suchte Baum für Baum und Hektar für Hektar nach Käfern und Insekten und überraschte die Wissenschaft mit geschätzten 30 Millionen Arten aus Mittelamerika.

Neben den Umweltthemen kommen in Costa Rica allerdings auch das Vergnügen und sportliche Abenteuer nicht zu kurz: Die Ticos haben Stahlseile (Zip-Lines) zwischen den Baumkronen gespannt. Diejenigen, die die Natur aus der Vogelperspektive erleben möchten, werden mit Sicherheitsgurten und Helmen ausgestattet und sausen in Höhe der Baumwipfel über Schluchten, Bäche und üppige Vegetation.