Corona-Pandemie

Wohin darf ich im Sommer reisen?

Strandurlaub am Mittelmeer, Wandern in den Alpen, Städtetrip nach Nordeuropa: Zur Sommersaison ist in Europa trotz Corona-Pandemie wieder vieles möglich. Die europäischen Reiseregeln im Überblick.

(dpa/jt) - Die Temperaturen steigen, die Corona-Zahlen fallen und die Impfkampagne läuft weiter auf Hochtouren. Das erleichtert die Einreise in viele Urlaubsländer. Einem Sommerurlaub in Europa steht also nichts mehr im Wege. Oder?

Auf unserer interaktiven Karte finden Sie den europäischen Überblick. Die Informationen zu den einzelnen Ländern werden vom Verkehrsclub ACL bereitgestellt.

Aktuelle Reisetipps: