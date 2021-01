„Clubhouse“-App: Gesprächskreis für Auserwählte

Die Social-Media-App „Clubhouse“ löste in den vergangenen Wochen einen wahren Hype im deutschsprachigen Raum aus. Ein Erfahrungsbericht.

FOMO (Fear of missing out), die Angst etwas zu verpassen, ist eine „Krankheit“, unter der viele Journalisten leiden. Ein neues Gadget, ein neues Medium, eine neue App: Nur wer ganz vorne mit dabei ist, kann auch mitreden – und darüber schreiben. So erging es mir zumindest mit der App „Clubhouse“.

In Podcasts wurde mal mehr, mal weniger positiv über diese App berichtet; in den großen deutschsprachigen Medien fanden sich schnell mehrere Artikel zum Thema, denn hier tummeln sich nicht nur „Medienfritzen“, Influencer und Co ...