9 Uhr

Ich beginne meinen Tag mit einem Frühstück in der Lilla Kafferosteriet. In dem gemütlichen, typisch skandinavisch eingerichteten Café gibt es eine große Auswahl an Kaffeegetränken und auffallend schön präsentierte Gebäckspezialitäten. Aber auch die heiße Schokolade schmeckt ausgezeichnet.

10 Uhr

Anschließend spaziere ich durch die nahegelegenen Parks namens Slottsparken und Kungsparken, die durch eine Kanalbrücke miteinander verbunden sind ...