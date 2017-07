von Natascha Gaiser

10 Uhr

Ich starte den Tag mit einem Spaziergang durch die Innenstadt. Gerade im Sommer sind viele Touristen in Konstanz. Daher ist morgens eine gute Zeit, um ohne allzuviel Gedränge ein wenig zu flanieren. Und weil diese Stadt im Süden Deutschlands eigentlich ein Städtchen ist, kommt man überall gut zu Fuß hin. Übers Kopfsteinpflaster schlendere ich am Münster vorbei und lege eine Kaffee-und-Croissant-Pause in der Kutmühle ein. Nach dem kleinen Frühstück besuche ich meine zwei Lieblingsbuchläden. Sie liegen direkt gegenüber und haben beide ein ganz eigenes Flair: das kleine, versteckte Zur Schwarzen Geiss mit Bücherregalen bis unter die Decke und das etwas größere Konstanzer Bücherschiff.

12 Uhr

Jetzt aber nichts wie raus! Das Wetter ist herrlich und das Wasser ruft. Mit neuem Lesestoff in der Tasche mache ich mich auf zum Seerhein, ein Abschnitt des Rheins, der durch den Bodensee fließt. Alteingesessene bezeichnen dieses beliebte Stück Seepromenade auch als Herosepark. Beim Weg über die Fahrradbrücke stockt mir an klaren Tagen der Atem vor der überwältigenden Schönheit der Bodenseeregion. Der See glitzert im Sonnenlicht, weiße Segelboote, grüne Ufer und im Hintergrund die Schweizer Alpen. Wer schon wieder Hunger hat, geht nach dem Überqueren der Fahrradbrücke ein kleines Stück weiter und kommt zum Sol, einem winzigen veganen Restaurant.

13 Uhr

Das Brigantinus ist ein großer Biergarten direkt am Seerhein. Hier kann ich sitzen, beobachten, schmökern, plaudern und ab und zu ins Wasser hüpfen. Wenn ich es lieber ruhiger mag, gehe ich die Seestraße entlang zur Schmugglerbucht. Zwischen Büschen und Bäumen locken kleine Buchten, in denen man direkt am Wasser liegen und die Seele baumeln lassen kann. Weil hier abends gegrillt und gefeiert wird, könnte ein perfekter Tag direkt in einen entspannten Sommerabend übergehen. Konstanz ist schließlich eine Studentenstadt. Da wir aber noch was erleben wollen, geht’s weiter.

Entlang des Seerheins findet jeder eine kleine, gemütliche Ecke zum Entspannen.

Foto: Marketing & Tourismus Konstanz / Schwelle

15 Uhr

Gerade im Sommer gibt's in Konstanz einige Events, die man nicht verpassen sollte. Im August findet jedes Jahr das ganztägige Seenachtfest am Hafen statt, mit Musik, Shows und Imbissbuden - dieses Jahr am 12. August. Wenn die Nacht hereinbricht, kommt das Highlight: der musikalische Feuerwerk-Wettstreit zwischen der schweizerischen und der deutschen Seeseite. Konstanz feiert außerdem das 600-jährige Jubiläum des Konstanzer Konzils. Dazu gibt es vielerlei Veranstaltungen, von Theater über besondere Stadtführungen und interaktive Lesungen bis zu Austellungen, Musik und dem Science Slam.

18 Uhr

Jetzt habe ich richtig Hunger. Entweder fahre ich mit der Bahn oder dem Fahrrad wenige Minuten aus der Stadt raus nach Allensbach, wo es im Restaurant Gnadensee die beste Pizza weit und breit gibt. Oder ich bleibe in der Stadt und gehe wieder zurück zum Münster, in die Niederburg, den ältesten Stadtteil von Konstanz. Dort gibt es das Rambagh Palace, ein indisches Ayurveda-Restaurant im ersten Stock einer historischen Kirche. Hier lohnt es sich vorher anzurufen und einen der Tische in den Fensternischen zu reservieren. Nach dem Essen verdaut man am Besten beim Schlendern durch die eng gewundenen Gässchen der Niederburg.

22 Uhr

Nach einem entspannten Tag am See habe ich Lust auf ein bisschen Party. Zum Aufwärmen geht’s wieder über den Rhein in die Destille, eine zentralgelegene Eckkneipe mit buntem Publikum. Getanzt wird später in der Kantine, die sich am Wochenende von einer Mittagskantine in einen Club verwandelt.

6 Uhr

Verschwitzt, glücklich und müde mache ich mich auf den Nachhauseweg am Seerhein entlang. Das schreit geradezu nach einem erfrischenden Bad im Bodensee. Fühlt sich an wie ... ein weiterer perfekter Tag.

Konstanz-Insider

Natascha Gaiser hat mehrere Jahre in Konstanz gelebt und Literatur-/Kunst- und Medienwissenschaft dort studiert. In dieser Zeit hat sie Stadt und See kennen und lieben gelernt. Zur Zeit arbeitet sie als Korrespondentin für das "Luxemburger Wort". Trotzdem zieht es sie mit ihrer kleinen Familie zurück in ihre zweite Heimat.

