(mid/MB) - Mit dem C3 Aircross präsentiert Citroën den Nachfolger des C3 Picasso. Der Neue vollzieht einen radikalen Bruch, hat nur noch eine Gemeinsamkeit mit dem erfolgreichen Vorgänger – das üppige Platzangebot. Alles andere ist auf modern und extrem stylish getrimmt. Der C3 Aircross ist trotzdem ein Auto, das bei aller Verspieltheit ganz bodenständig ist.



Die Fahreigenschaften überzeugen – sowohl beim mittleren Benziner mit 81 kW (110 PS) als auch beim vorerst stärksten Diesel mit 88 kW (120 PS). Insgesamt sind fünf Motorvarianten zu haben, zwei Diesel und drei Benziner, von 60 kW (82 PS) bis 96 kW (130 PS). Sehr gut ist das fein abgestimmte Fahrwerk, das einen gelungenen Mittelweg zwischen Komfort und Sportlichkeit findet. Wellen oder Schlaglöcher schluckt der C3 Aircross locker weg, ohne nachzufedern oder zu hüpfen. Auch Querrillen bringen den Kompakt-SUV nicht aus der Ruhe.



Minuspunkte gibt es für die relativ schlecht ablesbaren analogen Instrumente. Das optionale Head-up-Display ist für jeden Pflicht, der eine gut positionierte Anzeige wünscht. Das ist das Manko des geradlinigen Innenraums mit seinem flachen Armaturenbrett – es fehlen einige Ablagen, Tacho und Drehzahlmesser sowie die Digitalanzeige sind weit nach unten gewandert. Das macht sich vor allem bemerkbar, wenn man den Sitz zwecks besserer Übersichtlichkeit hochpumpt.



Das war es aber auch schon an Kritik für den Innenraum. Denn der Franzose punktet mit ganz viel Variabilität. Die Rückbank lässt sich um 15 Zentimeter in Längsrichtung verschieben. Ist sie ganz vorne, bietet der Kofferraum 510 Liter Platz. Sie lässt sich im Verhältnis 40:20:40 umklappen und – ungewöhnlich in der Klasse der kompakten SUV oder Crossover – auch die Rückenlehne des Beifahrersitzes ist umklappbar. So lassen sich selbst sperrige Gegenstände verladen.



Citroën führt das mit Koffern und einem Surfbrett vor und zeigt damit gleich, welche Zielgruppe der C3 Aircross ansprechen will. Doch auch nicht mehr allzu dynamische Surfertypen könnten ihre Freude haben: Die Dachlatten aus dem Baumarkt fürs Heimwerker-Gemetzel passen genauso gut rein wie die Selbstbau-Schrankpakete vom schwedischen Möbelhaus.



Am C3 Aircross gefällt neben dem Platzangebot auch die Möglichkeit zur Individualisierung – und zwar innen wie außen. In Sachen Sicherheit fährt das Auto gut gerüstet vor. Zwölf Assistenten vom Fernlicht-Assistenten bis zum Spurhalte-Assistenten sind zu haben.