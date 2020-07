China: Wenn der Roboter das Essen bringt

Im Reich der Mitte setzt eine Hotpot-Restaurantkette auf künstliche Intelligenz und vollautomatisierte Arbeitsabläufe.

Von Fabian Kretschmer (Peking)

Wer das „Haidilao“-Restaurant im Pekinger Chaoyang-Bezirk betritt, wähnt sich zunächst in einem futuristischen Science-Fiction-Filmset: In dem spärlich dekorierten Lokal werden impressionistische Mondlandschaften eines Van-Gogh-Gemäldes an die Wandflächen projiziert.

Zwischen den Tischen schwirren zehn humanoide Roboter umher – kindsgroße Lebensmittelwagen, denen mittels LED-Display ein menschliches Gesicht verpasst wurde ...