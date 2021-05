Dieser Duft ist ein wahrer Klassiker und nicht nur der Damenwelt ein Begriff: Das Parfüm „Chanel N°5“ wurde vor 100 Jahren lanciert.

„Chanel N°5“ – eine Legende wird 100

Michael JUCHMES Dieser Duft ist ein wahrer Klassiker und nicht nur der Damenwelt ein Begriff: Das Parfüm „Chanel N°5“ wurde vor 100 Jahren lanciert.

Ein Duft, den niemand nachahmen kann – dies war die Vorgabe, die Gabrielle „Coco“ Chanel vor 100 Jahren dem Parfümeur Ernest Beaux übermittelte: Er sollte ein Parfüm kreieren, das sich von den damaligen Produkten auf dem Markt unterschied, das mehr ist als ein Duft, der sich alleine auf eine Note konzentriert. „Ein Parfüm für Frauen mit dem Duft einer Frau“, so die große Modeschöpferin, die vor 50 Jahren verstarb.

Die Kombination aus Neroli – einem aus der Blüte der Pomeranze Citrus aurantium gewonnenen Öl – in Verbindung mit Mairose und Jasmin, beides damals gewonnen in der Parfümhochburg Grasse, gelten bis heute als der Inbegriff der Weiblichkeit. Für einen leichten Frischeakkord sorgen Aldehyde, die vor mehr als 100 Jahren noch als absolutes Novum galten – und eine neue Ära der Parfümherstellung einläuteten.

3 Der Original-Flakon aus dem Jahr 1921. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Der Original-Flakon aus dem Jahr 1921. Foto: Hersteller Der ikonische Verschluss des Originals. Foto: Hersteller Innerhalb von 100 Jahren wurde das Design nur leicht angepasst. Foto: Hersteller

Als Namen für den Duft, der von den Käuferinnen „überall dort, wo Sie geküsst werden möchten“ aufgetragen werden sollte, wählte Coco Chanel die Nummer 5 – das fünfte Duftmuster gefiel ihr besonders. Auch der Flakon ist puristisch und doch elegant: versehen mit einem weißen Etikett, einem Siegel und verschlossen mit einem facettierten Cabochon. Klar und durchsichtig, um den Blick auf das kostbare, bernsteinfarbene Parfüm freizugeben.

Der Duft und seine Abwandlungen – wie etwa das 1986 lancierte Eau de Parfum – entwickelten sich zum Verkaufsschlager, obwohl „Chanel N°5“ ursprünglich nur der Chanel-Kundschaft vorbehalten bleiben sollte. Zum Siegeszug der Duftlegende trugen nicht zuletzt auch die Werbegesichter bei, zunächst ab 1937 Coco Chanel selbst: Sie posierte an einem Kamin in einer Suite des Hotel Ritz.

Ihr folgten später Stars wie Marilyn Monroe, Catherine Deneuve, Nicole Kidman und Marion Cotillard, in Szene gesetzt von den bekanntesten Fotografen und Regisseuren der Welt, darunter Richard Avedon, Patrick Demarchelier, Helmut Newton und Baz Luhrmann. Marilyn Monroe war es auch, die 1952 auf die Frage, was sie im Bett trage, mit „einige Tropfen von N°5“ antwortete – und damit selbst Männern den Namen des Duftes ins Gedächtnis einbrannte.

5 Coco Chanel war das erste Werbegesicht für die eigene Parfümkreation. Es folgten unter anderem ... Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Coco Chanel war das erste Werbegesicht für die eigene Parfümkreation. Es folgten unter anderem ... Foto: Hersteller ... Marilyn Monroe (1953) ... Foto: Hersteller/Bob Beerman ... Catherine Deneuve (1972) ... Foto: Hersteller/Richard Avedon ... Nicole Kidman (2006) ... Foto: Hersteller/Patrick Demarchelier ... und Marion Cotillard (2020). Foto: Hersteller/Steven Meisel

Der Flakon selbst, der innerhalb der vergangenen Dekaden nur minimal verändert wurde - Coco Chanel bevorzugte die puristische Ausdrucksform, was auch zu ihrem Ausspruch „immer etwas wegnehmen, nie etwas hinzufügen“ führte -, wurde 1959 in die Ausstellung des Moma (Museum of Modern Art) in New York aufgenommen und später durch eine Serie von Prints des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol geadelt. Unvergessen wäre der Duft wohl aber auch ohne diese Anerkennung durch die Kunstwelt geblieben.

100 Jahre - fünf Varianten 1921 - Vor 100 Jahren erschien „Chanel N°5“ - Coco Chanel war die erste Designerin, die einen Duft unter ihrem Namen lancierte. Die geheime Formel des Ursprungsdufts von Ernest Beaux, dessen Name heute weltbekannt ist, wurde an die nachfolgenden Hausparfümeure weitergegeben, die daraus ihre eigenen Kreationen schufen. 1924 - Bereits drei Jahre nach dem Original erblickte die erste Abwandlung das Licht der Welt - ein Eau de Toilette, das ebenfalls die Handschrift von Ernest Beaux trägt. Es ist ein wenig holziger als das Parfüm, mit Noten von Vetiver und Sandelholz, die dem floralen Bouquet aus Jasmine, Rose und Ylang-Ylang zusammen mit den künstlichen Aldehyden als Basis dienen. 1986 - Bis zur Lancierung des „N°5 Eau de Parfum“ vergingen ganze sechs Jahrzehnte. Verantwortlich für den Flanker war Parfümeur Jacques Polge, der mit einem Schuss Vanille dem Original einen leicht orientalischen und zugleich modernen Touch verlieh. 2008 - Jacques Polge schuf mit „N°5 Eau Première“ 22 Jahre nach seiner letzten Kreation einen Duft, der mit Frische und Leuchtkraft überzeugte. Er stellte sich vor, wie Ernest Beaux das Original wohl angelegt hätte, wenn er Zugriff zu den modernen Inhaltsstoffen gehabt hätte - darunter unter anderem Weißer Moschus. 2016 - Olivier Polge, der seinem Vater bei Chanel nachfolgte, trieb das Frische-Spiel noch weiter voran: Mit einem Zitrusfruchtakkord aus Zitronen, Mandarinen und Orangen und dem Zusatz von Zedernholz in der Basis.

