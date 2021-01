CES: Die Zukunft der intelligenten Fernseher

Neue Technik und noch schmaleres Design – die TV-Highlights des Jahres sorgen für große Augen und noch größeren Sehgenuss.

Von Torsten Könekamp



Normalerweise werden die neuen TV-Geräte zu Beginn des Jahres bei der Consumer Electronics Show – kurz CES – in den Messehallen des Convention Centers in Las Vegas präsentiert. Wegen der Corona-Pandemie gab’s die Neuheiten der TV-Anbieter in diesem Jahr jedoch nur per Videoübertragung im Internet zu bestaunen.

Den Anfang machte Samsung: Das Unternehmen führte neben den neuen Geräten auch noch eine Fernbedienung vor, die per Solarenergie betrieben wird – und künftig mit allen neuen TV-Geräten ausgeliefert wird ...