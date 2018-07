Il y a deux Canet-en-Roussillon: Canet plage et Canet village. La plage et le village partagent un même trésor: un environnement de qualité qui les cerne de toutes parts. A toute majesté tout honneur: la mer.

Lifestyle 6 Min.

Canet – balnéaire et villageoise

Il y a deux Canet-en-Roussillon: Canet plage et Canet village. La plage et le village partagent un même trésor: un environnement de qualité qui les cerne de toutes parts. A toute majesté tout honneur: la mer.

par Pierre Wiame

Il y a deux Canet en Roussillon. Celui des neuf kilomètres de l'interminable plage de sable fin, courbée par le Golfe du Lion, et des 19 clubs épicuriens qui y ont posé transats et bars à cocktails sous des paillotes. Il y a la plage et, juste derrière des buissons de lauriers roses, la marina aux 1.350 anneaux, contre 208 en 1967, où sont accrochées de belles coques, de pêche ou de riche plaisance, rangées comme des voitures au pied de blocs d'appartements modernes. Encore plus loin derrière le front de mer, à dix minutes de là, il y a le Canet village, sa place Saint-Jacques, son château vicomtal (toujours en voie de restauration) et, en contrebas, son cocon de maisons en galets de rivière et briquettes tirant vers le rouge. Des boulets de canon figés dans les murailles rappellent de fratricides batailles entre les états français et espagnols.

La mer, suivie de la chaîne des Pyrénées, l’étang de Canet Saint-Nazaire, une rivière (le Têt), et enfin un arboretum déroulant onze hectares de plantes de collection, de vergers et de paysages de garrigue à la Jean Giono et à la Marcel Pagnol.

Canet, c'est le sud flamboyant qui n'a pas la grosse tête. Plus humble et moins prise d'assaut que Collioure, la plus proche des villes historiques. C'est la mer sans frime que l'on vient contempler en famille. C'est l'Eternité de "la mer allée avec le soleil" écrivait Rimbaud. Le farniente sans pression.

Ce pittoresque village du Roussillon et des Pyrénées orientales a gardé un pied en Espagne. Le drapeau qui flotte sur le clocher est celui de la Catalogne.

On s'y est promené un soir de juillet, dans la langueur d'un après soleil de plomb. Au centre, les villageois se retrouvent en toute simplicité autour de tables en bois et de seaux où les vignerons du coin ont plongé des bouteilles de vin du pays. Une chanteuse interprète une vieille chanson jazzée aussi crémeuse que l'air. "All the Way", de Frank Sinatra, enlace l'humble festivité de plein air d'une douceur insouciante. Dans le Canet du bord de mer, l'été est plus swing, plus "hot" : en nocturne, des gens de tous âges rallient la folklorique rue de la Soif, pour boire et manger.

53 cépages

Parmi ses saveurs d'élite, le village est surtout fier de ses vignes et de ses vins. Comme nous l'ont confié Michel et Marc Benassis, qui ont hérité d'au moins quatre générations des 55 hectares du domaine du Château des Hospices, le Languedoc-Roussillon est la région du plus grand domaine viticole au monde. 53 cépages y mûrissent.

Au village de Canet, ces viticulteurs de père en fils sont les seuls, intramuros, à recevoir autour d'un bar à dégustations. Entre deux cageots d'abricots gorgés de soleil, Michel parle de ses vins tranquilles médaillés d'or, tous élevés en barriques de chêne, parmi lesquels un champion à robe pailletée, le Muscat de Rivesaltes, vin doux et moelleux issu à 100 pour cent du cépage Viognier. Comme tous les vignerons, Michel Benassis a les mots justes pour le dire. L'attaque fraîche en bouche du Muscat de Rivesaltes, aux arômes prononcés de fleurs blanches, citronniers et orangers. "Le déguster, c'est comme croquer dans le raisin" chante-t-il. Et l'attaque plus sur le fruit du muscat noir, issu d'une vigne en Grenache. Et tous deux enchanteurs de l'heure apéritive. En plus sec, il sert des rosés pâles à base de Grenache noire et de Syrah, qui exaltent en bouche les salades et les fruits de mer.



A Canet, sur le quai Florence Arthaud, des coques dont les couleurs enfantines oscillent en face de catamarans sans âme, arrogants et tout blancs, grincent paisiblement. Photo: Pierre Wiame

Les vieux gréements

Retour à la mer et au port, une heure avant le coucher du soleil, quand les gréements se mettent tout doucement à dorer. Gilles Baratoux est un plaisancier "vintage", carrément amateur de vieux gréements. A Canet, sur le quai Florence Arthaud, la quarantaine de ces coques retraitées du commerce et de la pêche aux poissons bleus (maquereaux, thons, sardines, ...), qui ont tous connu des embruns, grincent paisiblement. Leurs couleurs enfantines oscillent en face de catamarans sans âme, arrogants et tout blancs.

Le soleil mordore à présent la marina et sa forêt de mâts scintillants. Si tous les bateaux sont rentrés à cette heure-là, il y a un catamaran et un équipage qui bossent jusqu'aux derniers feux du jour. On embarque dans ce vaillant Navivoile pour une heure trente de belle voilure, sur une mer qui le fait gentiment "rouler". Un verre de muscat accompagné d'olives relève cette fin du jour rafraîchie du grand large. On croit en avoir fini avec l'émotion. Mais lorsque le rideau tombe et que les derniers contreforts des Pyrénées se mettent à saigner, la vue est très exactement sublime.