Interview: Vesna Andonovic

Eigentlich sollten wir Isabel Costa, die 2010 gemeinsam mit João Tomás das Unternehmen Burel Mountain Originals gründete, zum Gespräch treffen. Doch dann ist es Marketing-Direktor Romeu Lebres, der sich unseren Fragen stellt: „Isabel musste ganz kurzfristig nach New York fliegen – zur ,NY Now'-Designmesse.“ Doch vom ländlichen Norden Portugals hin zu einem der Epizentren des Designs ist nicht der längste Weg, den das außergewöhnliche Unternehmen in knapp sieben Jahren zurückgelegt hat. Mit dem Burel, einem traditionellen Wollfilz, mit dem sich früher Schäfer gegen Wind und Wetter schützten, zieren heute umwelt- und modebewusste Kunden sich und ihr Interieur. Dahinter verbirgt sich ein nachhaltiges Gesamtkonzept mit konsequent angewandter Philosophie.

Herr Lebres, erklären Sie uns doch bitte: Was ist Burel?



Burel ist ein traditionelles Material, das zu 100 Prozent aus Wolle besteht. Es heißt, dass es Mönche waren, die es vor Jahrhunderten in der Bergregion der Serra da Estrela einführten. Später wurde es von den Schäfern übernommen, da es ein sehr solider und widerstandsfähiger Stoff ist: Burel ist nämlich wasser- und winddicht – und sogar feuerfest! Diese Eigenschaften machen ihn vielfältig einsetzbar: für Kleider, Taschen, Dekorationsgegenstände, Decken, aber eben auch im Interiordesign beziehungsweise als Wandverkleidung. Die Möglichkeiten sind fast unendlich.

Ein traditionelles Material mit einer langen Geschichte – wie passt das in die moderne, hochtechnologische Welt des 21. Jahrhunderts?

Nun, genau durch diese Tradition. Wir haben sie nur wiederbelebt, indem wir Burel mit einem zeitgenössischen Design gepaart haben. Burel passt zum aktuellen Trend zur Rückbesinnung auf unsere Geschichte und den Wunsch nach nachhaltig hergestellten Produkten – keine billige Massenware, sondern Dinge mit Seele, die mit Herzblut gefertigt wurden.

Woher beziehen Sie Ihre Rohstoffe und wie läuft der Herstellungsprozess ab?



Die Herstellung ist recht aufwendig: Die Wolle wird bei lokalen Züchtern gekauft und dann gewaschen, gekocht, gepresst und eingefärbt. Am Ende kommt dabei ein solider, doch vielseitig einsetzbarer Stoff heraus. Dann kommen unsere Designer zum Zuge und lassen ihrer Fantasie freien Lauf. Wobei wir sehr stolz darauf sind, dass die Herstellung noch immer so läuft wie im letzten Jahrhundert: Unsere Maschinen sind über 100 Jahre alt. Wir haben lediglich aus zwei alten Fabriken, die früher hier existierten, eine „neue“ gemacht – aus der einen stammen die Maschinen, die andere ist das heutige Fabrikgebäude. Die Handwerkskunst ist genau die gleiche, nur haben wir sie eben mit neuen Designs und Farben aufgefrischt.

Solch ein traditionelles, handwerkliches Können passt irgendwie nicht in die Zeiten von Fließbandoptimierung und Rentabilität. Wie kam es überhaupt zur Idee, in Manteigas die Burel Mountain Originals zu eröffnen?



Isabel Costa und João Tomás mochten schon immer traditionsbewusste Produkte. Als begeisterte Wanderer waren sie oft hier in der Gegend und stießen eines Tages auf diese alte verlassene Fabrik. Burel gilt geradezu als Mythos in der Geschichte der Wollverarbeitung in Portugal und die Schließung der Fabriken hat die Gesellschaft vor Ort regelrecht erschüttert. Als Verfechter traditioneller Handwerkskunst waren sie einfach von der Qualität des Produktes so begeistert, dass sie ihre früheren Jobs aufgaben und gemeinsam dieses Abenteuer starteten. Und der Erfolg gibt ihnen heute Recht.

Foto: Burel

Aber man eröffnet doch nicht einfach so eine Fabrik ...



Isabel war früher Werbechefin einer großen Unternehmensgruppe, kannte somit die Geschäftswelt und weiß eine Gelegenheit zu erkennen und zu nutzen. Zudem hatte sie gute Beziehungen: Sie fährt immer zu den Messen und pflegt den Kontakt zu den Kunden. João arbeitete früher als Verwaltungsangestellter bei einer Bank; er ist ein naturverbundener Mensch und kümmert sich vornehmlich um das Organisatorische und den dazugehörigen Hotelbetrieb. Als Team ergänzen sich beide perfekt.



Die großen Konzerne weichen in Billiglohnländer aus, Sie dagegen öffnen Betriebe, die geschlossen wurden: Welchen Impakt hatte beziehungsweise hat dies auf die Menschen in der Region?



Burel Mountain Originals hat nicht nur ihr handwerkliches Wissen und Können bewahrt, sondern ihnen auch Arbeit und eine neue Lebensgrundlage gegeben. Zu Beginn arbeiteten nur ältere und erfahrene Arbeiter in der Fabrik. Aber inzwischen gibt es auch lokalen Nachwuchs, der in ihre Fußstapfen tritt und von ihnen in ein Handwerk eingeführt wird, das man so in keiner Schule erlernen kann. In gewisser Weise hat Burel das ganze Dorf wieder zum Leben erweckt – es ist wundervoll zu beobachten, wie unterschiedliche Generationen hier voneinander lernen.

In ihrem Firmenvideo sieht man, wie die Arbeiterinnen bei der Arbeit singen – das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein ...



Aber ich kann Ihnen versichern: Es ist wirklich so. Das sind die Näherinnen unseres „Kreativen Zentrums“, eines Teils der Fabrik, der buchstäblich Freude verströmt. Und wir sind ja auch nicht irgendein x-beliebiger Betrieb, sondern fast schon eine große Familie ... von Gleichgesinnten.



Wie würden Sie denn Ihre Gesinnung beziehungsweise Ihre Philosophie zusammenfassen?



Sehr einfach: Tradition erhalten, indem man sie immer wieder neu erfindet und so einer alten Seele eine Modernität und Langlebigkeit geben.



Ihr Team von Designern ist überdurchschnittlich jung ...



Junge Designer bringen immer wieder frische Ideen – und genau das macht es ja spannend: diese ungewöhnliche Kombination eines alten Stoffes mit einem neuen coolen Design. Natürlich arbeiten wir auch regelmäßig mit Designern wie Sara Lamúrias oder Pedro Noronha Feio zusammen. Anfangs trat Isabel persön— Groß in Mode —lich an verschiedene kreative Köpfe heran; heute sind es die Designer selbst, die mit Vorschlägen an uns herantreten. Die Mundpropaganda funktioniert demnach sehr gut.

Ihre Designs sind wahrlich überraschend, wie der Kapuzenrucksack, der bei der „Bienal Ibero-Americana Madrid 2016“ ausgezeichnet wurde ...



Mit unserem Hoodie-Rucksack, der inzwischen fast zur Firmenikone geworden ist, hat alles angefangen. Wissen Sie, wie die Idee dazu entstand? Während einer Autofahrt, als Isabel Costa und Sara Lemúrias über praktische Aspekte des Reisens diskutierten.



Ihre Produkte reichen von Bekleidungsstücken und Taschen über Decken, Kissen und Möbelstücke bis hin zu Wandverkleidungen. Entwickelte sich diese Vielfalt aus der Notwendigkeit heraus oder ist es die natürliche Weiterentwicklung des Gesamtkonzepts?



Wir sind weder eine Bekleidungs- noch eine Dekorations-, sondern eine Lifestyle- und Konzeptmarke. Deshalb wollen wir unsere Philosophie und unsere Produkte in den unterschiedlichsten Lebensbereichen einbringen. Da wir eine „Zero Waste“-Politik haben, entwickelte sich etwa unsere Kissen-Kollektion aus den Abfällen unserer Mantecas-Decken.

Foto: Burel

Inzwischen zählen Sie unter anderem Microsoft und Deloitte in Lissabon oder das Museum da Dundo in Angola zu Ihren Kunden: Wie kam es dazu?



Isabel selbst ist Ingenieurin und kannte viele Architekten und Innendesigner: Sie präsentierte ihnen unseren Burel und sie waren sogleich von seinen Eigenschaften begeistert – sein Einsatz als Wandverkleidung zeigt dann auch seine Qualitäten.



Derzeit gibt es drei Burel-Geschäfte: in Lissabon, in Porto und bei der Fabrik in Manteigas. Sie verkaufen Ihre Produkte aber ebenfalls über einen Webshop. Wie macht man sich international überhaupt einen Namen?

Unsere Qualität ist unsere Visitenkarte. Natürlich sind wir aber auch immer bei den großen internationalen Design-Messen vertreten: der „NY Now“ in New York, der „Formex“ in Stockholm, der „Maison&Objet“ in Paris oder der „Jitac“ in Tokio.

Wie reagieren Kunden, wenn sie neben industriell orientierten „global Playern“ plötzlich einen traditionellen Handwerksbetrieb wie den Ihren entdecken?



Wenn sie erst unsere Produkte sehen und in Augenschein nehmen können, wie und wo wir produzieren, sind sie meist begeistert: Sie lieben unsere Qualität und schätzen unseren Mut, uns selbstbewusst als kleiner Fisch im Haifischbecken des Weltmarkts zu behaupten. Der wachsende Trend zu mehr Individualität und Qualität ebenso wie die bewusste Entscheidung für einen nach nachhaltigen Kauf sowie der Wunsch, etwas Einzigartiges, Handgefertigtes zu besitzen, das nicht nur Geschichte, sondern auch einen klaren Nutzen hat, sind alles Entwicklungen, die uns buchstäblich zuarbeiten. Zum Glück wollen Kunden heutzutage wissen, woher ihr Produkt stammt und wie es produziert wurde, ja sogar die Menschen treffen, die es erschaffen haben.

Eine Philosophie, die weltweit an Terrain gewinnt?



Zu Beginn waren wir mit diesem Konzept geradezu Pioniere auf dem Markt, doch in letzter Zeit steigt die Konkurrenz merklich. Aber wie heißt es so schön: „Kopiert zu werden, ist das schönste Kompliment.“ (lacht) Es verdeutlicht genau den globalen Bewusstseinswandel, den wir uns wünschen.



Sie betreiben ebenfalls ein Hotel: Wie passt dies in das Firmenkonzept hinein?



Das „Casa Das Penhas Douradas Design Hotel & Spa“ ist so etwas wie unser lebensgroßer Showroom – es wurde unter der gleichen Philosophie der Nachhaltigkeit und des Designs, des Zusammenspiels von Tradition und Überraschung entwickelt.

Welche Reisenden kommen zu Ihnen?



Viele kommen wegen der Berge, der Nähe zur Natur und der Ruhe hier: Wir haben nur 19 Zimmer und liegen auf über 500 Metern Höhe, fernab des Massentourismus der restlichen Serra da Estrela – die Aussicht ist atemberaubend und die Atmosphäre geradezu kontemplativ. Doch immer öfter kommen auch Besucher gezielt zu uns, weil sie an Design interessiert sind und entdecken wollen, wo und wie Burel hergestellt wird.