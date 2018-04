Happy-Socks Designer Viktor Tell spricht im Interview über kreative Prozesse, bunte Unterwäsche und Snoop Dogg.

Buntes Fußvolk

Bunte Socken zum feinen Zwirn gelten schon längst nicht mehr als Fashion-Fauxpas. Vor allem die Herren der Schöpfung greifen verstärkt zu bunten Varianten, um ein wenig Farbe in den Alltag zu bringen. Einen großen Anteil an diesem Trend hat das schwedische Unternehmen Happy Socks, das nun mittlerweile seit zehn Jahren mit bunten Designs für Spaß im Kleiderschrank sorgt. Das Luxemburger Wort im Gespräch mit Viktor Tell, dem kreativen Kopf des Unternehmens.

Viktor Tell, das Unternehmen Happy Socks wurde 2008 gegründet. Was gab den Ausschlag dazu?

Mein Geschäftspartner Mikael und ich waren schon immer Sockenfans, fanden aber nie den Style, den wir uns vorgestellt hatten. Bis dato hatte die Modewelt Socken vollkommen lieblos behandelt. Unsere Vision war es, Freude zu verbreiten, in dem wir einen Alltagsgegenstand in ein buntes Designerstück verwandeln. So gelang es uns in kurzer Zeit, zu einem der Big Player in diesem Bereich zu werden – ganz einfach, indem wir eine Marktlücke gefüllt haben.

Kann man als Sockendesigner denn wirklich kreativ sein?

Ich habe das große Glück, dort arbeiten zu können, wo ich auch die Inspirationen für die neuen Kollektionen sammele. Beispielsweise habe ich eine Zeit in einem Camper inmitten von Tokio verbracht. Das war echt spaßig und inspirierend. Ich fertige einige Wochen lang Zeichnungen mit Mustern und Farben an und setze diese Ideen in Stockholm mit meinem Team zu einer neuen Kollektion um. Das Endergebnis sind nicht einfach nur Socken, sondern es sind echte Designerstücke, die von Orten außerhalb der Modewelt inspiriert worden sind. Also etwas, was man eigentlich nicht auf solch einem kleinen Stück Stoff erwarten würde.

Viele Konsumenten zeigen heute immer noch ein konservatives Kaufverhalten. Wie kann man diese überzeugen, auch mal zu bunten Accessoires zu greifen?

Wir haben ein unglaublich breites Angebot in Sachen Farben und Mustern. Jeder kann so seine eigene Persönlichkeit ausleben. Es gibt für jeden Geschmack und für jede Gelegenheit die passenden Socken oder die passende Unterwäsche. Unsere Kunden stammen aus allen Schichten und Altersklassen, sie sind selbstsicher und jung geblieben. Sie genießen einfach das Leben.



Warum hat Happy Socks sein Sortiment auf Unterwäsche ausgeweitet?

Selbst wenn es niemand sonst sehen kann: Mit unserer Unterwäsche fühlt man sich kreativ und ist gut drauf. Es ist einfach eine Art, sich auszuleben. Es ist doch ein toller Start in den Tag, wenn man sich die perfekten Shorts aussuchen kann.

In der aktuellen Kollektion findet man auch einige Modelle mit Keith-Haring-Motiven. Was hat es damit auf sich?

Unsere Kollaborationen zeigen immer wieder, was hinter unseren Ideen steckt: Die Keith-Haring-Kollektion feiert die Kunst und die Liebe – eine Botschaft, die heute noch so aktuell ist wie vor 30 Jahren. Genau wie wir sah auch Keith Haring in der Kunst eine Möglichkeit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Ist es immer einfach, den perfekten Partner für eine solche Zusammenarbeit zu finden?

Wir wollen, dass eine Zusammenarbeit immer mehr ist als nur eine bezahlte Werbung. Unser Kooperationsspartner sollte sich auch für die Marke erwärmen. Wir haben bereits mit Leuten wie Snoop Dogg, David LaChapelle, den Beatles und Iris Apfel zusammengearbeitet. Snoop wollte uns zum Beispiel zeigen, dass er noch weitere kreative Seiten hat. Daher wollte er unbedingt malen. So kam es, dass wir für einen kurzen Moment den bislang unbekannten Snoop da Vinci kennenlernen konnten.

Zum Abschluss noch eine Frage: Was halten Sie eigentlich von weißen Socken – eine Modesünde?

Meine Lieblinge fallen natürlich eher in die Kategorie "mehr ist mehr". Das ist wohl eine echte Herzensangelegenheit.