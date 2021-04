Der Frühling zeigt sich bislang noch wechselhaft. Genauso wie die Mode: Hier geht es kunterbunt zu - in nahezu allen Farben des Regenbogens.

Bunte Mode für triste Tage

Michael JUCHMES Der Frühling zeigt sich bislang noch wechselhaft. Genauso wie die Mode: Hier geht es kunterbunt zu - in nahezu allen Farben des Regenbogens.

Rot wie die Liebe oder Grün wie die Hoffnung - derzeit lassen die Modelabels Farben sprechen: In ist, was gefällt. Ton in Ton oder auch ein Hingucker zu gedeckten Farben, es ist einfach alles erlaubt.

7 Nicht Fuchs, sondern Fuchsia: Tasche „Double C” von Cartier, um 1.625 Euro. Foto: Hersteller

Nicht Fuchs, sondern Fuchsia: Tasche „Double C" von Cartier, um 1.625 Euro. Foto: Hersteller Die Achtziger lassen grüßen: Denim-Weste von American Vintage, um 145 Euro. Foto: Hersteller Mit XXL-Logo: Sport-Bustier von Eres, um 200 Euro. Foto: Hersteller Darf nicht nur von Pamelas getragen werden: Bikini von Arket, um 49 Euro. Foto: Hersteller Wenn Socke auf Schuh trifft: Sneaker von Balenciaga, um 695 Euro. Foto: Mytheresa.com Der Sommer kann kommen: Kleid von Caroline Biss, um 230 Euro. Foto: Hersteller Offen für einen bunten Mix? Oranges Leinenshirt von Gant, um 90 Euro. Foto: Hersteller

Obwohl das Farbinstitut Pantone Illuminating - ein sanftes Gelb - neben Ultimate Gray zu einer der zwei Trendfarben des aktuellen Jahres ernannt hat, dürfen auch Orange, Fuchsia und Türkis auftrumpfen. Vor allem dann, wenn der Look ein wenig Retro-Feeling versprühen darf.

7 Für die kälteren Tage: Zip-up-Pullover von Tommy Hilfiger, um 159 Euro. Foto: Hersteller

Für die kälteren Tage: Zip-up-Pullover von Tommy Hilfiger, um 159 Euro. Foto: Hersteller Bitte lächeln! Jacke von Lacoste x Polaroid, um 290 Euro. Foto: Hersteller Auch Er trägt jetzt bauchfrei: Herren-Shirt von Gucci, um 450 Euro. Foto: Hersteller Auffälliges Accessoire: Tasche „Bobby" von Dior, um 2.900 Euro. Foto: Hersteller Ganz schön puffig, diese Ärmel: Pullover von Maliparmi, um 210 Euro. Foto: Hersteller Die Sonne lässt grüßen: Wickelkleid von Dries van Noten, um 895 Euro. Foto: Hersteller Mit einem Retro-Design von Jan Bajtlik: Seiden-Carré von Hermès, um 375 Euro. Foto: Hersteller

Als „erwärmend und optimistisch“ bezeichnet Leatrice Eiseman, Executive Director bei Pantone, die Kombination aus sanftem Gelb und kühlem Grau. Und das ist genau die Wirkung, die Mode haben soll. Gelingen tut dies auch mit den anderen Farben, die für bunte Momente sorgen ... und schon einen Ausblick auf den baldigen Sommer geben.

7 Für Männer mit Farbgeschmack: Sneaker „Condor 2” von Veja, um 155 Euro. Foto: Hersteller

Für Männer mit Farbgeschmack: Sneaker „Condor 2" von Veja, um 155 Euro. Foto: Hersteller Reinschlüpfen und wohlfühlen: Mules von Patrizia Pepe, um 268 Euro. Foto: Hersteller Für die pinken Momente: Monogram-Tuch von Louis Vuitton, um 435 Euro. Foto: Hersteller Ein Hingucker: Stricktop mit kurzen Ärmeln von Cos, um 49 Euro. Foto: Hersteller Der Erlös aus dem Verkauf wird gespendet: Socke „Save the Bees" von Falke, um 14 Euro. Foto: Hersteller Ganz schön durchsichtig: Häkeltop von Twinset Milano, um 150 Euro. Foto: Hersteller Achtung, Achtung: Sakko von CKS in Tomatenrot, um 99 Euro. Foto: Hersteller





