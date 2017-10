von Ulrich Uhlmann

War der Verteidiger als letzte Rettung in den Burgturm geflohen, ließ sich von oben der Angreifer mit der rechten Schwerthand schnell ins Jenseits befördern. Der rechtsdrehende Aufstieg bot ausreichend Platz zum Zuschlagen, während der von unten kommende Feind das Nachsehen hatte. Es sei denn, er war Linkshänder. Und kam der angreifende Ritter doch mit dem Leben davon, ging es ab in den Kerker – ein vergittertes Loch, seinerzeit 16 Meter tief. Danach lockte das Lösegeld. Verwahrt wurde es, ebenso wie die Steuergelder der Bauern, in einer hölzernen Geheimtruhe im Turm, auf der der Burgherr, seinen Schatz hütend, Gericht hielt.

Solche und andere Geschichten weiß Hilarie Matrat, das „Burgfräulein“ im mittelalterlichen Gewand, zu berichten. Sie führt durch die großräumige Schlossanlage von Couches, die an längst vergangene Zeiten erinnert. Da gibt es seit dem 12. Jahrhundert schützende Türme und befestigte Mauern, eine Burgkapelle mit bleiverglasten Buntglasfenstern und noch heute begehbare unterirdische Gänge und Gewölbe.

Malerische Landschaften

Geschichte pur also im „Château de Couches“, das perfekt für Familienausflüge in die Vergangenheit geeignet ist. Etwa 30 000 Besucher gehen dort jährlich auf eine mittelalterliche Entdeckungstour. Und Mittelalter begegnet dem Besucher in der Region Bourgogne-Franche-Comté – mehr als 18 Mal so groß wie das Großherzogtum und gelegen zwischen Südvogesen, Jura-Gebirge und Morvan – auf Schritt und Tritt. Zwischen Weinbergen, weiten Weideflächen und baumbestandenen Hügeln finden sich malerische Dörfer und Städtchen, in denen die Zeit stehen geblieben scheint.

In Cluny, Vézelay oder in Montbéliard kann der Besucher in engen Gässchen kleine Boutiquen, Handwerkerläden oder Antiquitätenbuden durchstöbern oder in sympathischen Straßencafés genüsslich entspannen. Eine wahre Pracht sind die jahrhundertealten, schmalbrüstigen Häuser, die meist mit bunten Blumen reich geschmückt sind. Allein im kleinen Ort Montbéliard sind ein halbes Hundert Stadtgärtner unterwegs, um mehrmals im Jahr die Blütenpracht zu wechseln.

Geschichte auf Schritt und Tritt erwartet Besucher in der Stadt Dole. Sehenswert ist die Stiftskirche Notre-Dame.

Foto: Shutterstock

Ein beliebtes Ausflugsziel ist ebenfalls das Städtchen Dole. Schlendert man am Rhein-Rhone-Kanal entlang, beeindruckt das sich im Wasser neben Kähnen und Hausbooten widerspiegelnde Stadtbild. Eng aneinander gedrängt wachsen die Altstadthäuser zur hoch gelegenen Stiftskirche Notre-Dame aus dem 16. Jahrhundert empor. Viele der altehrwürdigen Patriziersitze aus dem 16. bis 18. Jahrhundert sind mit Wappen, Türmchen und Erkern verziert. Handel und Wandel brachten einst Reichtum. Erholsam romantisch geht es dann am Kanal des alten Gerberviertel zu. Dort erwartet die Besucher das Geburtshaus des bedeutendsten Sohnes der Stadt, Louis Pasteur, dem Mitbegründer der medizinischen Mikrobiologie.

Von der Metropole zum Kleinod

Wie überall in den vergangenen Jahrhunderten wurde auch Dole stark gebeutelt, denn die Franzosen schauten mit Begier auf das benachbarte Burgund. In Kriegen zwischen 1479 und 1674 schlugen sie fleißig auf die Habsburger ein, um sich die wohlhabende Stadt einzuverleiben. Allein 1636 schrumpfte während einer 80-tägigen Belagerung die Einwohnerzahl von 4 500 auf 662 Bewohner, weiß Stadtkennerin Martine Beuraud zu berichten. Das Ende vom Liede: Dole, die damals bedeutende Hauptstadt der Freigrafschaft Burgund, verlor Hauptstadtstatus, Parlamentssitz, Universität und Münzrecht. Geblieben ist eine liebenswerte Kleinstadt mit heute gerade mal 23 000 Bewohnern.