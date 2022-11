Die wohl berühmteste Weinversteigerung der Welt erbrachte am Sonntag fast 30 Millionen Euro.

Hospices de Beaune

Bordeaux-Weine erzielen Rekord-Erlöse

Die wohl berühmteste Weinversteigerung der Welt erbrachte am Sonntag fast 30 Millionen Euro.

(TJ/AFP) - Ber der berühmten Auktion der Hospices de Beaune wurde am Sonntag mit einem Traumresultat ein neuer Allzeit-Rekord aufgestellt. Nicht weniger als 28,978 Millionen Euro gaben die 800 Bieter für 802 Fässer mit Bordeaux-Weinen aus. Das ist mehr als doppelt soviel wie der bisherige Rekord aus dem Jahr 2018 (13,97 Millionen). Der Direktor der Hospices de Beaune spricht in Bezug auf die 162. Versteigerung für den Guten Zweck von „spektakulär und historisch“. Der Erlös der Auktion ist in diesem Jahr für zwei Kinder-Hilfsorganisationen bestimmt.

Le Prince luxembourgeois qui règne sur Bordeaux Voilà 25 ans que le prince Robert, petit-fils de la grande-duchesse Charlotte, s'implique dans l'un des plus prestigieux domaines viticoles du monde, le château Haut-Brion. En août commencera sa dixième année à la tête de l'entreprise lancée par son arrière grand-père, le banquier américain Clarence Dillon. Portrait.

Wohl hatte man sich angesichts eines guten Jahrgangs ein beachtliches Ergebnis erwartet, im Endeffekt überraschte das Resultat aber selbst die Organisatoren. Dass 2021 wegen einiger Frostnächte im Frühjahr ein Großteil der Ernte zerstört wurde und wenig Wein auf dem Markt war, dürfte den Appetit auf den 2022er Jahrgang deutlich beflügelt haben, so Kenner.

Im Großen und Ganzen steigt die Nachfrage nach den Bordeaux-Weinen kontinuierlich an, so Marie-Anne Ginoux, Direktorin von Sotheby's France, dem Organisator der Auktion.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.