BMW X7, der große Bruder

Mit dem X7 präsentiert BMW ein SUV-Modell im XXL-Format, das vor allem außerhalb Europas - in Nordamerika und China - punkten soll.

Während in Europa vor allem kompakte und kleinere SUV-Modelle auf dem Vormarsch sind, können die Soft- und Offroader für die nordamerikanische und chinesische Kundschaft nach wie vor nicht groß genug sein. Davon will auch BMW profitieren und bringt deshalb jetzt den rund 5,15 Meter langen X7 an den Start – selbstverständlich auch in Europa.



Das bisher größte X-Modell der weiß-blauen Marke wirkt optisch zwar ein wenig wie ein aufgeblasener X5, mit dem es sich auch die technische Plattform teilt, wirklich plump kommt es jedoch nicht daher ...