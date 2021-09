Der bayrische Automobilhersteller BMW lässt Plug-in-Hybridfahrzeuge automatisch mit Elektroantrieb durch Luxemburg-Stadt fahren.

BMW eDrive Zone in Luxemburg

Elektrisch durch die City

Weniger Abgase und dadurch mehr Lebensqualität – das ist das, was sich viele Anwohner von Städten wünschen. Automobilhersteller BMW kommt nun auch in Luxemburg diesem Wunsch ein wenig nach: Ab sofort schalten die Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge des Herstellers (Serien 3, 5, 7 sowie X3 und X5) automatisch auf Elektroantrieb um, wenn sie die Stadtgrenze überqueren. Luxemburg-Stadt – ohne Cessingen, dafür aber inklusive Howald – wird dadurch zu einer sogenannten eDrive Zone, wie BMW in einer Mitteilung erklärt; ein Konzept, das es etwa im Nachbarland Belgien bereits in sieben Städten gibt, darunter in Brüssel, Antwerpen und Liège.

Die eDrive Zone umfasst Luxemburg-Stadt (ohne Cessingen) und Howald. Karte: BMW

Ausgelöst wird das Umschalten durch die sogenannte Geo-Fencing-Technologie, die auf das GPS des Fahrzeugs zurückgreift. Bei aktiviertem Service, so BMW, werde jede verfügbare eDrive Zone auf der Navigationskarte im Control Display grafisch hervorgehoben. Dort erscheine zudem ein Hinweis auf das automatische Umschalten in den elektrischen Fahrmodus, sobald das Fahrzeug eine eDrive Zone erreicht. Die Fahrzeuge bewegen sich aufgrund dieser Umstellung auf den Elektroantrieb emissionsfrei und weitaus leiser durch die entsprechenden Stadtgebiete.



Dies ist ein kleiner Trick, um den Fahrer oder die Fahrerin auf die Nutzung des alternativen Antriebs hinzuweisen – der ansonsten gerne mal vergessen wird. Und Angst vor einer Panne muss niemand haben: Ist die Batterie leer, schaltet das Fahrzeug automatisch auf den Verbrennermotor um. Pflicht ist die Umstellung auf eDrive im Übrigen auch nicht: Die Funktion kann vom Fahrer auch deaktiviert werden.

Elektroauto oder Verbrenner? Die EU will den Verbrennungsmotor 2035 in Rente schicken, die USA wollen bis 2030 einen Elektrofahrzeug-Anteil von über 50 Prozent. Was denken Sie über die Mobilität aus der Steckdose?

„Das Beste aus zwei Welten“

Die neue Technologie der Plug-in-Hybrid-Modelle biete den luxemburgischen Verbrauchern „das Beste aus zwei Welten“, erklärt Eddy Haesendonck, CEO der BMW Group Belux. Einerseits könnten die Fahrerinnen und Fahrer in der Stadt auf Elektromobilität setzen – dort also, wo es am meisten Sinn macht. Für längere Strecken stehe zudem der Verbrennungsmotor zur Verfügung.

Der bayrische Autohersteller gab zudem bekannt, sich ab sofort der Nachhaltigkeitsinitiative „Stroum beweegt – Elektrisch an d'Zukunft“ anzuschließen, die Ende März vom Minister für Mobilität François Bausch, Umweltministerin Carole Dieschbourg und Energieminister Claude Turmes vorgestellt wurde.

Drei Fragen an: François Bausch – Minister für Mobilität, der privat auf ein Elektrofahrzeug zurückgreift. 1. François Bausch, BMW startet nun mit der eDrive Zone in Luxemburg. Begrüßen Sie als Minister für Mobilität solche Initiativen? Grundsätzlich können solche technischen Mittel dazu beitragen, dass Hybridfahrzeuge und vor allem Plug-in-Hybridfahrzeuge an jenen Orten elektrisch fortbewegt werden, wo es am sinnvollsten erscheint; sprich im urbanen Raum. Gerade unter diesen Randbedingungen kann die Elektromobilität ihre Stärken ausspielen, indem keine gesundheitsschädigenden Schadstoffe über den Auspuff in die Umwelt gelangen und im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, bei niedrigen Geschwindigkeiten, weniger Lärm verursacht wird. Plug-in-Hybridfahrzeuge sind jedoch nur dann sinnvoll, wenn möglichst viel auf den elektrischen Antrieb zurückgegriffen wird, da ansonsten der gemittelte Verbrauch höher anzusetzen ist als bei einem vergleichbaren Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Da die Mehrzahl der heute verfügbaren Elektroautos über eine ausreichende Autonomie verfügt, wird die Regierung ab 2022 nur noch diese rein elektrischen Fahrzeuge fördern und daher den Kauf von Plug-in-Hybridfahrzeugen nicht weiter fördern.

François Bausch, Minister für Mobilität Foto: LW-Archiv/Guy Jallay

2. Noch schrecken viele vor dem Erwerb eines Hybrid- oder Elektrofahrzeugs zurück. Wie kann man diese – mal abgesehen von einer Kaufprämie – umstimmen und Vorbehalte beseitigen? Ich rate jedem, einmal ein Elektrofahrzeug zu testen. Dies hilft meiner Ansicht nach etwaige Berührungsängste und Vorurteile gegenüber dieser neuen Technologie abzubauen und die Vorteile bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen offenzulegen. Die Reichweite der meisten Fahrzeuge erlaubt es heute mühelos, den Alltag zu meistern. Zudem gestattet die bereits im In- und Ausland bestehende Ladeinfrastruktur ebenfalls längere Reisen rein elektrisch durchzuführen. 3. Bisher gibt es nur einige SuperChargy-Stationen im Land. Wie sehen die Planungen in diesem Bereich aus? Die erste SuperChargy-Station wurde im Januar auf dem Kirchberg errichtet, wobei die Anlage derweil noch bis Oktober einer Testphase unterzogen wird, um unterschiedliche Funktionen zu testen. Über den Sommer wurde zudem noch eine weitere Station entlang der Umgehungsstraße von Junglinster fertiggestellt. Noch vor Ende des Jahres sollen die ersten SuperChargy-Ladesäulen auf den Autobahntankstellen in Betrieb genommen werden. In den nächsten drei Jahren werden insgesamt 19 Stationen mit einer Gesamtzahl von 88 Schnellladesäulen errichtet.

