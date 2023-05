Zweiradfans können im Münchener BMW Museum anhand zahlreicher ausgestellter Modelle weit in die mobile Vergangenheit reisen.

Zeitreise auf zwei Rädern

BMW blickt mit Ausstellung auf 100 Jahre Motorradgeschichte zurück

Zweiradfans können im Münchener BMW Museum anhand zahlreicher ausgestellter Modelle weit in die mobile Vergangenheit reisen.

(dme) - Während Fahrzeughersteller BMW heutzutage vor allem für seine Auto-Produktpalette bekannt ist, wurde das Unternehmen am 7. März 1916 eigentlich als Bayerische Flugzeugwerke (BFW) in München gegründet. 1917 wurde daraus die Bayerische Motoren Werke GmbH. Und bereits fünf Jahre bevor das erste BMW-Automobil das Licht der Welt erblickte, produzierte das Unternehmen sein erstes Motorrad - im Jahr 1923, also vor genau 100 Jahren.

Anlässlich des runden Geburtstages hat BMW Anfang Mai die Jubiläumsausstellung „100 Jahre BMW Motorrad“ im ikonischen BMW Museum im Stadtteil Milbertshofen der bayerischen Landeshauptstadt eröffnet. Mehr als 55 Motorräder aus zehn Dekaden sind in dem aus rund 15 Stationen bestehenden Themen-Parcours ausgestellt.

Das BMW Musuem führt seine Besucher auf einem aufwendigen Parcours über mehrere Ebenen. Foto: Fabian Kirchbauer/BMW

Besonderes Augenmerk wird dabei auf fünf größeren Ausstellungsebenen auf die bekanntesten Designer, die unterschiedlichen Kundeninteressen, die interessantesten Motorradpaarungen sowie besondere Modellparaden gelegt. Zudem gibt es eine eigene Plattform für besondere Highlights aus der historischen Fahrzeugsammlung der BMW Group Classic.

Bei den Motorradpaarungen der Ausstellung werden aktuelle und historische Zweiräder gegenübergestellt. Entsprechend können Ausstellungsbesucher und -besucherinnen die Entwicklungsunterschiede und den Fortschritt bei zahlreichen Modellen hautnah begutachten.

Zwischen der BMW R255 Kompressor und der BMW S 1000 R liegen 75 Jahre. Beide haben die legendäre Tourist Trophy auf der Isle of Man gewonnen. Foto: Fabian Kirchbauer/BMW

Die wertvollsten Motorräder der Ausstellung sind zwei Maschinen, die jeweils mit 75 Jahren Abstand bei der legendären Tourist Trophy auf der Isle of Man siegreich waren: die BMW R255 Kompressor von Schorch Meier aus dem Jahr 1939 und die BMW S 1000 RR von Michael Dunlop aus dem Jahr 2014. Besonders futuristisch präsentiert sich das aus dem Jahr 2016 stammende Visionsfahrzeug Vision Next 100.

Für eine Sitzprobe stehen die wertvollen Ausstellungsstücke natürlich nicht zur Verfügung. Auf zwei Motorrädern, einer BMW R25 aus den 1950er-Jahren und einer aktuellen BMW S 1000 RR, ist das Aufsitzen allerdings erlaubt.

Wer nach der Jubiläumsausstellung immer noch nicht genug von den motorisierten Zweirädern hat, kann in der Dauerausstellung des BMW Museums zehn weitere Räume besuchen, die der Historie der BMW Motorräder gewidmet sind.

Details zum BMW Museum Das BMW Museum in München (Am Olympiamark 2) ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Eintrittskarten für Dauer- und Wechselausstellungen kosten zehn Euro für Erwachsene, ermäßigte Tickets gibt es für sieben Euro. Gruppen (mindestens fünf Personen) bezahlen neun Euro pro Person, ein Familienticket (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder unter 18 Jahren) schlägt mit 24 Euro zu Buche. Weitere Informationen: https://www.bmw-welt.com/de/index.html

