Die exklusiven BMW-Alpina-Modelle sind nicht für jeden, sie sind reserviert für Kenner mit dem Sinn für Besonderes, Fahrzeuge für automobile Gourmets! So in etwa lautet die Firmenphilosophie des eigenständigen Familienunternehmens Alpina, das seit 50 Jahren in Zusammenarbeit mit BMW seine auf höchst noble Art individualisierten Automobile entwickelt und produziert.

Die Fahrzeuge, die zu großen Teilen an den Fließbändern von BMW entstehen und simultan oder aber erst im Nachhinein weiter aufgewertet werden, sprechen vor allem automobile Gourmets an, die nach Großserienqualität und den entsprechenden Sicherheitsstandards verlangen und dazu eine gehörige Portion Individualität erwarten. Alpina-Automobile sind dabei in erster Linie so konzipiert, dass besonders Alltagstauglichkeit und Langstreckenkomfort gewährleistet sind. Da die Motoreningenieure bei der Entwicklung allerdings auch aus dem Vollen schöpfen dürfen, ist eine souveräne Leistungsabgabe eigentlich zusätzlich zu Komfort und Individualität zu verstehen – zumal das Hauptaugenmerk bei Alpina nicht auf kompromissloser Sportlichkeit liegt, sondern eher auf einer harmonischen Leistungsentwicklung mit viel Drehmoment bereits in den niedrigen Tourenbereichen.

In 3,5 Sekunden auf Tempo 100

In diese Kerbe schlägt auch der neue BMW Alpina B5 Bi-Turbo, der sich nahtlos in die Reihe der hochkarätigen Sportlimousinen einfügt und neue Maßstäbe sowohl bei Langstreckenkomfort als auch bei Fahrdynamik setzt. Die jüngste Generation des 4,4 Liter-V8-Triebwerkes mit Bi-Turbo-Aufladung liefert eine Höchstleistung von 447 kW (608 PS) bei einem maximalen Drehmoment von 800 Nm und erlaubt eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden; die Höchstgeschwindigkeit liegt bei sagenhaften 330 km/h.

Damit das Fahrzeug auch bei solchen Exzessen sauber und stabil in der Spur bleibt, verfügt der BMW Alpina B5 Bi-Turbo über ein besonders fein abgestimmtes Fahrwerk mit mitlenkender Hinterachse und erstmals in der Alpina-Geschichte auch über einen performance-orientierten Allradantrieb als Weiterentwicklung des BMW-xDrive-Systems. Die Acht-Gang-Sportautomatik von ZF mit Alpina Switchtronic leitet die überragende Triebwerksleistung souverän auf die Straße. Dabei lärmt es nicht blechern aus der Edelstahl-Abgasanlage mit aktiver Klappensteuerung und den markentypischen Doppelendrohren; erstmals wurde bei diesem Fahrzeug durch Sound-Engineering der Klang dezent sonor und bassbetont angepasst.

Der Fahrererlebnisschalter sorgt dafür, dass der Komfort nicht zu kurz kommt; er bestimmt zwischen Komfort+ und Sport+ die Abstimmung sämtlicher Systeme, die das Fahrgefühl prägen. Der Kraftstoffverbrauch nach ECE-Norm der Vorserienmodelle liegt bei 10,3 Liter je 100 Kilometer.

Serienmäßig ist der BMW Alpina B5 Bi-Turbo mit einer Hochleistungsbremsanlage von Brembo mit Bremssätteln in Alpina-Blau ausgestattet. Für extrem sportliche Fahrer gibt es eine optionale Bremsanlage mit gelochten Leichtbau-Verbundbremsscheiben und besonders leistungsfähigen Bremsbelägen für noch mehr Fadingstabilität.

Dezente Alpina-Details veredeln den Innenraum.

Foto: Alpina

Im Innenraum überzeugt die Fahrmaschine mit einem luxuriösen Ambiente, feinsten Materialien und einer exzellenten Verarbeitungsqualität. Dezente Alpina-Details individualisieren den Innenraum, etwa das handgefertigte Sportlenkrad, beleuchtete Einstiegsleisten und das individuelle Produktionsschild. Ein weiteres Highlight ist das digitale, blau unterlegte Instrumentenkombi in eigenständigem Alpina-Design. Der neue BMW Alpina B5 Bi-Turbo ist als Limousine und als Touring ab sofort bestellbar. Die Auslieferung erfolgt ab September. Die Preise gelten ab Werk Buchloe und liegen bei ab 110 118 Euro für die Limousine und 113 362 Euro für den Touring.