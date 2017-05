von Marc Bourkel

Das 4er Coupé, das 4er Cabrio und das 4er Gran Coupé stehen für besondere Sportlichkeit, Eleganz und Exklusivität und heben sich damit nicht nur rein numerisch von der etwas zurückhaltenderen Schwesterreihe, der 3er-Reihe, ab. Mit der jüngsten Modellüberarbeitung will BMW die Differenzierung zur 3er-Reihe jetzt weiter unterstreichen.

Zu erkennen sind die überarbeiteten 4er-Modelle (ab 36 650 Euro) vor allem an der modifizierten Frontpartie mit jetzt serienmäßigen LED-Scheinwerfern – gegen Aufpreis auch als adaptive Voll-LED-Scheinwerfer – und aufgewerteter Frontschürze. Auch LED-Nebelleuchten gehören neuerdings zum Serienumfang. Feinarbeit haben die Entwickler auch im Innenraum geleistet. Neue Materialien und aufgewertete Details – wie etwa der in edlem Leder ausgeführte neue Kranz des serienmäßigen Sportlenkrads – sollen die Wertigkeit der Baureihe betonen und dem hohen Anspruch der Kunden gerecht werden.

Benutzeroberfläche aus dem 5er

Sofern diese das optionale Navigationssystem Professional ordern, dürfen sie sich zudem über eine neue – vom neuen 5er übernommene – Benutzeroberfläche freuen. Neu im Angebot ist auch das ebenfalls optional erhältliche multifunktionale Instrumentendisplay, das abhängig vom gewählten Fahrerlebnismodus unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten bietet.



Eleganz wird auch beim 4er Coupé großgeschrieben.

Foto: BMW Group

In fahrdynamischer Hinsicht war der 4er bis dato kein Kind von Traurigkeit. Nach Meinung der BMW-Fahrwerksingenieure gab es diesbezüglich aber wohl noch Luft nach oben, so dass das 4er Coupé und das 4er Gran Coupé jetzt über ein strafferes Fahrwerk mit einer weiterentwickelten Dämpfertechnologie und verfeinerter Lenkungsabstimmung verfügen. Das soll die berühmte Freude am Fahren steigern, ohne dass dabei jedoch der Komfort zu kurz käme. Beim 4er Cabrio waren die Fahrwerksexperten wohl mit der bisherigen Abstimmung zufrieden. Beim offenen 4er wurde lediglich in Sachen Geradeauslauf und Lenkungsabstimmung ein wenig nachgebessert.

Für alle 4er-Varianten sind wie gehabt drei Benziner in den Leistungsstufen 420i mit 135 kW (184 PS), 430i mit 185 kW (252 PS) und als Top-Motorisierung 440i mit 240 kW (326 PS) lieferbar. Dazu kommen die drei Selbstzünder 420d mit 140 kW (190 PS), 430d mit 190 kW (258 PS) und 435d xDrive mit 230 kW (313 PS). Für das 4er Gran Coupé bietet BMW als zusätzliche Diesel-Variante den 418d mit 110 kW (150 PS) an. Sparsamste 4er sind laut BMW das 420d Coupé und das 420d Gran Coupé mit einem Normverbrauch von 4,0 Liter je 100 Kilometer – das entspricht einem CO2-Ausstoß von 106 Gramm pro Kilometer.



Das Gran Coupé ist mit rund 50 Prozent Verkaufsanteil das beliebteste Modell der 4er-Reihe.

Foto: BMW Group

Die Kraftübertragung erfolgt je nach Modell via ein gut abgestuftes Sechs-Gang-Handschaltgetriebe beziehungsweise eine Acht-Gang-Automatik. Als Alternative zum BMW-typischen Hinterradantrieb lassen sich alle Benzinmodelle (mit Ausnahme des 420i Cabrio) sowie die Dieselmodelle 420d Coupé, 420d Gran Coupé 430d Coupé und 430d Gran Coupé auf Wunsch auch mit dem BMW-Allradantrieb xDrive ausrüsten. Das Diesel-Spitzenmodell 435d gibt es ausschließlich als xDrive-Ausführung.

Erfolgreichstes 4er-Modell ist übrigens nicht das 4er Coupé oder das 4er Cabrio, sondern das erst ein gutes Jahr später eingeführte 4er Gran Coupé, für das sich laut BMW etwa jeder zweite 4er-Käufer entscheidet. Das 4er Coupé und das 4er Cabrio kommen jeweils auf rund 25 Prozent Marktanteil. Größter Einzelmarkt für den 4er sind die USA vor Großbritannien und Deutschland. Etwa jeder dritte 4er, der in Regensburg, Dingolfing oder München vom Band läuft, wird in die USA verschifft.