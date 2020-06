Die neue 4er-Generation will BMW optisch und technisch stärker von der 3er Reihe abgrenzen. Im Oktober startet der neue 4er zunächst als Coupé - Gran Coupé und Cabrio folgen etwas später.

BMW 4er Coupé: Provozierend anders

Als zweitürigen 3er will BMW sein neues 4er Coupé ganz und gar nicht verstanden wissen. Mit dem Generationswechsel rückt die weiß-blaue Marke die beiden technisch eng verwandten Modellreihen nämlich weiter auseinander denn je: So bekommt der 4er nicht nur eine neue Front mit einer riesigen Niere, sondern auch eine neue Geometrie. Zu rund sechs Zentimetern weniger Höhe und einem deshalb um zwei Zentimeter tieferen Schwerpunkt gibt es für den Zweitürer unter anderem eine größere Spurweite an der Hinterachse sowie zusätzliche Karosserieversteifungen.

Mit vier Motorisierungen geht das neue 4er Coupé im Oktober an den Start. Spitzenmodell ist der M440i xDrive mit 275 kW (374 PS) starkem 3,0-Liter-Sechszylinder-Ottomotor. Dazu gibt es zwei 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 135 kW (184 PS) beziehungsweise 190 kW (258 PS) und einen 140 kW (190 PS) starken 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel. Im März 2021 kommen noch zwei 3,0-Liter-Sechszylinder-Diesel mit 210 kW (286 PS) beziehungsweise 250 kW (340 PS) dazu. Außerdem bereitet die M GmbH ein neues Sportmodell vor, dem mehr als 368 kW (500 PS) nachgesagt werden.

Erstmals sind alle Modellvarianten serienmäßig mit einer Acht-Gang-Steptronic ausgestattet. Mild-Hybrid-Technologie für den Sechszylinder-Benziner und alle Dieselantriebe soll für „gesteigerte Spon­ta­ne­i­tät im Ansprechverhalten und optimierte Effizienz“ sorgen, so BMW.

Auf Sport getrimmt

Der angestrebten Dynamik entsprechend ist das Fahrwerk ausgelegt. Karosserie- und Fahrwerkskonstruktion sind gewichtsoptimiert, die Achslastverteilung liegt bei 50:50. Die Aerodynamikeigenschaften und der Auftrieb an der Hinterachse wurden gezielt optimiert.

Das 4er Coupé verfügt serienmäßig über hubabhängige Dämpfer mit eigenständiger Abstimmung. Gegen Aufpreis gibt es ein M-Sportfahrwerk mit strafferer Auslegung, zusätzlichen Karosseriestreben und variabler Sportlenkung. Außerdem im Angebot: ein adaptives M-Fahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern, die M-Sportbremsanlage mit blauen oder roten Bremssätteln und das M-Sportdifferenzial mit vollvariabler Sperrwirkung im Hinterachsgetriebe.

Teils serienmäßig, teils optional ist eine Armee von Assistenzsystemen im Einsatz, etwa die Frontkollisionswarnung mit Bremseingriff, die Spurverlassenswarnung samt Fahrbahnrückführung mit Lenkunterstützung und die Speed Limit Info. Der optionale Driving Assistant Professional mit Lenk- und Spurführungsassistent beherrscht jetzt auch die aktive Navigationsführung und umfasst den Rettungsgassenassistenten.

