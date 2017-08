von Michael Juchmes



Die 15 Minuten Ruhm, die Andy Warhol allen Menschen einst voraussagte, scheinen heute dank YouTube, Instagram und Snapchat zum Greifen nah. Mit Hilfe ihrer Social-Media-Kanäle gelingt es so vor allem jungen Menschen, sich innerhalb weniger Wochen und Monate eine große Fanbase aufzubauen und mit ihren Hobbys – in diesem Fall: Fitness und Ernährung – auch andere Mitmenschen zu inspirieren.

Die Nummer 1 unter den Fitness- und Ernährungs-Influencern ist die Australierin Kayla Itsines, die nicht nur Fotos und Videos, sondern auch Rezepte, Produkte und Tipps im Netz verbreitet. Alleine mit ihrer App „Sweat With Kayla“ soll die 26-Jährige, die bis zu ihrer Netzkarriere als Personal Trainer arbeitete, im vergangenen Jahr 17 Millionen US-Dollar umgesetzt haben. Dazu kommen Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern und Accessoires sowie aus Werbeverträgen und gesponsorten Beiträgen.



Itsines sieht in ihrer Medienpräsenz jedoch mehr als nur einen Beruf. Es ist eine echte Lebensaufgabe. „Indem ich Informationen über Kunden, gesunde Rezepte und einige Trainings-Tipps hochlade, konnte ich Tausende Frauen dazu inspirieren, einen gesünderen Lebensstil anzustreben“, erklärte die Australierin im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin „Forbes“. „Und nichts macht mich glücklicher.“

Vom allgemeinen Hype um die Fitness- und Ernährungsblogger profitieren nicht zuletzt auch andere, etwa die Lebensmittelindustrie. Quinoa, Kokosmehl und Co. sind mittlerweile nicht nur in Naturkostläden, sondern auch in jedem Supermarkt erhältlich – und das nicht gerade zum Schnäppchenpreis. Die Zutatenliste für einen einfachen Kuchen mit Ersatzprodukten wie Nussmus oder Eiweißpulver kann daher schnell mal das Wochenbudget sprengen.



Sophia Thiel: Einfach schlank und fit, Riva Verlag, 192 Seiten, ISBN 3742301178, € 19,99



Schlank und fit mit Sophias Hilfe

Wer kocht? Deutschlands bekannteste Fitness-Bloggerin Sophia Thiel, der mehr als 1,2 Millionen Menschen bei Instagram und 750 000 Fans bei YouTube folgen.

Die Rezepte: Sophia beglückt ihre Anhänger mit 120 Gerichten für Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Snacks und – das darf nicht fehlen – After-Workout-Shakes. Dabei wird fast immer auf figurfeindliche Kohlenhydrate verzichtet. Ein Minuspunkt: die etwas altbackene Aufmachung.

Zusatzinfos: Einige Seiten Ernährungstipps sowie ein Hinweis auf das Fitness-Programm der erfolgreichen Bloggerin, mit dem sie auch im Fernsehen wirbt.

Unser Testobjekt: Lemon-Cheese-cake-Muffins mit Magerquark und fettarmem Frischkäse.

Und, schmeckt's? Jein. Die fettarmen Milchprodukte sind keine echten Geschmacksträger. Der Zitronensaft sorgt zudem für eine sehr dominante Säure. Auch die Streusüße Erythrit kann das Ganze nicht retten – hier fehlt eine genaue Mengenangabe. Achja: Aus den Zutaten sollen laut Rezept sechs Muffins entstehen. Die Teigmenge reicht aber mindestens für zehn oder zwölf Stück.



Flying Uwe u. a.: Body Kitchen, Electric Elephant, 256 Seiten, ISBN 3946513999, € 24,95



Wenn Jungs den Kochlöffel schwingen

Wer kocht? Drei erfolgreiche deutsche Fitness-YouTuber: Flying Uwe (1,1 Millionen Abonnenten), Flavio Simonetti (230 000) und Rafael McStan (130 000).

Die Rezepte: Die drei sportlichen und extrem muskulösen Jungs haben sich 99 Rezepte einfallen lassen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf kohlehydratarmer Ernährung. Proteinpulver darf dabei natürlich nicht fehlen. Die wohl fragwürdigste Zubereitungsanleitung: ein Rezept (!) für „Gefrorene Weintrauben“.

Zusatzinfos: Neben einer Vorstellung der drei Autoren liefert das Kochbuch Informationen zu Küchen-Standards und Nährstoffen sowie einige Tipps erfahrener Foodblogger.

Unser Testobjekt: Marmorkuchen ohne Mehl – ein Rezept von Flavio Simonetti.

Und, schmeckt's? Zunächst einmal: Mit einem klassischen Marmorkuchen hat dieses Gebäck, das die Backform noch nicht einmal zur Hälfte ausfüllt, nur wenig gemein. Der Kuchen ist nicht sonderlich fluffig, dafür aber immerhin schön saftig. Äußerst dominant: das Kokosmehl, das selbst den Kakao geschmacklich überdeckt.



Kayla Itsines: 28 Tage zum Bikini-Body, Fischer, 400 Seiten, ISBN 3596299241, € 24,99



Der Bikini-Body ist kein Ding der Unmöglichkeit

Wer kocht? Die australische Fitnesstrainerin Kayla Itsines – mit 7,2 Millionen Abonnenten bei Instagram und 12,8 Millionen Facebook-Fans einer der Topstars.

Die Rezepte: Das Buch bietet mehr als 200 Ideen für alle Mahlzeiten. Leider sind die Rezepte nichts für „echte Kerle“ oder Frauen mit großem Appetit, denn einige Hauptgerichte muten – selbst wenn man abnehmen will – mit einem Gewicht von rund 150 Gramm eher wie ein Snack an.

Zusatzinfos: Bei einem Umfang von rund 400 Seiten wäre es verwunderlich, wenn Kayla Itsines nicht zumindest einige Ernährungstipps sowie einen Trainingsplan beisteuern würde. Ein echtes Plus: die Umrechnungstabelle für rohe und gekochte Lebensmittel.

Unser Testobjekt: Sushi-Salat mit Räucherlachs und Nori-Blättern.

Und, schmeckt's? Ja! Der Salat ist dank Gemüse und einer Vinaigrette aus Reisessig, Sojasoße und Limettensaft ein echter Figurschmeichler. Man sollte ihn aber als eigenständiges Gericht servieren – als Begleitung zu Steak oder sommerlicher Grillwurst ist er doch etwas zu „fishy“.



Lea Lou: Happily Healthy, ZS Verlag, 224 Seiten, ISBN 389883669X, € 19,99



Mit Leckereien und Yoga glücklich werden

Wer kocht? Die deutsche Studentin und Bloggerin Lea Lou, die derzeit in London lebt.

Die Rezepte: Kokosöl, Kichererbsen, Quinoa – auch hier finden sich die Lieblingszutaten der Ernährungsblogger wieder. Der Genussaspekt steht bei Gerichten wie „Winter-Buddha-Bowl“ oder „Blumenkohlpizza mit karamellisiertem Fenchel“ im Vordergrund – bewusste Ernährung ist das gelebte Motto.

Zusatzinfos: Lebensmittelkunde, Saisonkalender, Fitness-Tipps, Yoga-Übungen und eine Anleitung zum Glücklichsein – alles bunt verpackt auf rund 65 Seiten.

Unser Testobjekt: Die „schnellste Kürbissuppe der Welt“.

Und, schmeckt's? Viel schneller als jede andere Gemüsesuppe lässt sich diese leider auch nicht zubereiten. Schnippeln, anbraten, garen und pürieren – das dauert 30 bis 40 Minuten. Ansonsten fallen zwei Sachen negativ auf. Zum einen: Die Konsistenz der Suppe ähnelt – wenn man sich an das Rezept hält – einem Püree. Außerdem sollte man auf Wasser statt handelsübliche Gemüsebrühe setzen, denn ansonsten droht ein gewaltiger Gewürzschock.



Franziska Ludwig: Franzellii kocht sich leicht, ZS Verlag, 144 Seiten, ISBN 3898836436, € 19,99



Franzellii kocht sich das Leben schön

Wer kocht? Bloggerin und Autorin Franziska Ludwig aka Franzellii, die dank gesunder und ausgewogener Ernährung bereits 50 Kilogramm abnehmen konnte.

Die Rezepte: Franzellii isst das, worauf sie Lust hat: Pancakes, Currywurst und Pommes, Dips, Pesto und Pasta. Kalorien werden hier nur selten eingespart, Kohlenhydrate fast überhaupt nicht. Verwunderlich, dass man so überhaupt abnehmen kann. Da hilft eigentlich nur FDH – Friss die Hälfte! Nette Idee: Menüvorschläge für einen Mädelabend.

Zusatzinfos: Franziska hält sich mit gut gemeinten Tipps zurück. Stattdessen gibt's einige Backgroundinfos zur Autorin.

Unser Testobjekt: Brownies mit ungesüßtem Apfelmus.

Und, schmeckt's? Ja, eigentlich ganz gut. Insgesamt könnten die Brownies etwas schokoladiger und süßer sein, aber zumindest meine Kolleginnen sind mit dem Ergebnis zufrieden. Die fehlende Süße könnte mit der leichten Abwandlung zusammenhängen: Ich habe Erythrit (siehe Sophia Thiel) statt Zucker verwendet – das Zeug muss schließlich irgendwie verbraucht werden.