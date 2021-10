Für Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Sauna: zehn himmlische Dekoideen in der neuen Trendfarbe „Bright Skies“.

Interior-Trend

Blau statt Grau

Michael JUCHMES Für Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Sauna: zehn himmlische Dekoideen in der neuen Trendfarbe „Bright Skies“.

Nicht nur Pantone setzt Trends: Auch der Farbhersteller Levis bestimmt jedes Jahr aufs Neue, welche Couleur an Wänden, in Wohn-, Schlaf- und Badezimmern sowie in Küchen im wahrsten Sinne des Wortes den (Farb-)Ton angibt – und welche bereits im Vorfeld in den Entwürfen vieler Designer zu finden ist.

5 Für eine Wand im Kinderzimmer oder das stille Örtchen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wandfarbe „Ambiance Mur Extra Mat“ im Farbton „Bright Skies“ von Levis, ab 1 Liter um 32 Euro. Foto: Hersteller

Die Trendfarbe wird in den kommenden Monaten einfach überall zu finden sein – das beweist dieses Saunakissen von Gervi, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller Wer es ganz auf die Spitze treiben will, serviert darin natürlich nur leckere Blaubeeren: Schale „Rainbow" (Durchmesser 23 cm) von Hay, um 25 Euro. Foto: Connox.de Der blaue Hoptimist – eine 1968 vom dänischen Designer Gustav Ehrenreich entworfene Figur – erfüllt keinen Zweck, sorgt aber für gute Laune, um 15 Euro. Foto: Connox.de Beinahe wie auf Wolke sieben fühlt man sich, wenn man auf diesem mit himmelblauem Velours bezogenen Barstuhl mit Metallfüßen von Maison du Monde Platz nimmt, um 149 Euro. Foto: Hersteller

Für 2022 haben sich die Experten für ein himmlisches Blau mit dem Namen „Bright Skies“ entschieden, das laut Levis „frische Luft“ in Wohnungen und Häuser bringen und die Stimmung merklich anheben soll. Ein wenig gute Laune für eine Zeit, die vielen von uns die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben hat.



4 Innen natürlich und außen einfach himmlisch: zweifarbiger runder Teppich aus der Kollektion des niederländischen Interior-Labels Fest, um 699 Euro. Foto: Hersteller

Auch unterwegs immer am Puls der Zeit: Thermobecher aus Edelstahl (0,35 Liter Füllmenge) von Design Letters, um 33 Euro. Foto: Connox.de Hält Kaltes kalt und Warmes warm: Thermoskanne „Isotherme" von Point Virgule, erhältlich in verschiedenen Farben und Größen, 0,5 Liter um 20 Euro. Foto: Hersteller Auch mit kleinem Budget lassen sich die eigenen vier Wände in der Trendfarbe gestalten: Bilderrahmen (13 x 18 cm) „Fiskbo" von IKEA, um 1,50 Euro. Foto: Hersteller





