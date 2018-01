(dpa/nr) - Der Luxusfachmann hat mächtig gute Laune. „Wir sind fast ausverkauft“, sagt Bill Barrow mit Blick auf die für 2018 und 2019 geplante Produktion seines Arbeitgebers, dem britischen Luxusjacht-Hersteller Princess. Die Geschäfte liefen blendend. Barrow steht auf der Düsseldorfer Wassersportmesse „Boot“ an Deck einer sage und schreibe rund 15 Millionen Euro teuren Luxusjacht. Das ist der Netto-Preis, fehlt noch die saftige Mehrwertsteuer.



Mit Balkon und Bar



Wer an Bord der „Princess“ und somit zum Luxusexperten Barrow will, muss seine Schuhe ausziehen oder zumindest einen Plastiküberzug als Schuhschoner überstreifen – zu groß ist die Gefahr, dass Besucher schweren Schritts ihre Spuren auf dem Luxusgefährt hinterlassen. Schließlich sind alle ausgestellten Boote bereits verkauft. Eine Werft baut nämlich nicht auf Vorrat wie die Autoindustrie. Darum ist das Betreten der Jachten „einfachen“ Besuchern nicht gestattet. Selbst die geladenen VIP-Gäste kommen nur unter Auflagen an Bord der Boote. Straßenschuhe sind tabu.



Halle 6 der boot Düsseldorf ist für Besucher ein Ort zum Staunen und gleichzeitig Meetingpoint der Branche. Hier sind die größten und luxuriösesten Motoryachten zusammen mit Booten und Tendern aus dem High-End-Bereich untergebracht.

Foto: Messe Düsseldorf/Constanze Tillmann

Kurioserweise wirken die Jachten von innen noch größer als von außen. Vier großzügige Schlafzimmer mit Doppelbetten und mehreren Flachbildfernsehern, zwei Bars sowie ein Jacuzzi findet man etwa an Bord des von Barrow vorgeführten Modells. Was sein günstigstes Boot sei? Barrow deutet auf ein deutlich kleineres Exemplar – das koste nur 400 000 Euro, netto. Ja, die brummende Weltkonjunktur sei sicherlich Rückenwind für den Verkauf, zumal inzwischen auch junge Leute immer reicher würden und als Kunden anklopfen, sagt Barrow.



Ob Jollen, Segelyachten aller Größen, Multihulls, Bootsmotoren oder passende Ausrüstung - Auf der boot Düsseldorf findet jeder Kapitän genau, was er sucht.

Foto: Messe Düsseldorf/Constanze Tillmann

Die Stimmung ist gut in der Branche – im Luxus-Segment ebenso wie in der Mittelklasse. Ein Grund: Der Wunsch nach Komfort und Hightech gibt den Firmen weiter Auftrieb. „2018 wird definitiv ein gutes Jahr“, sagt Petros Michelidakis, Direktor der „Boot“. So seien Jachten mit Balkon und generell hochwertiger Ausstattung im Trend. Er bezieht sich bei dieser Prognose auf die erwarteten Bestellungen der Firmen, die bei dem Branchentreff präsent sind, und die hohe Auslastung der Werften.



Spaß zum kleinen Budget



1916 Aussteller und damit gut 100 mehr als im Vorjahr zeigen auf der „Boot“ ihre Produkte und Dienstleistungen. Wie viele Boote zu sehen sind? Eine Messe-Sprecherin schüttelt den Kopf. „Wir haben sie nicht gezählt.“ Doch so viel sei sicher: Es seien sehr, sehr viele.



Ein Hauch von Abenteuer und Wildnis:Zwischen hoch aufragenden Felswänden und Bäumen schlängelt sich ein 90 Meter langer Fluss hindurch. Drei Meter breit und 40 Zentimeter tief mündet er in zwei großen Seen. Hier können ausgiebig Kanus und Kajaks getestet oder mit der ganzen Familie erste Paddelversuche unternommen werden.

Foto: Messe Düsseldorf/Constanze Tillmann

Während auf den Luxusjachten mitunter Socken erwünscht sind, so sollten Besucher in anderen Bereichen der Messe Badekleidung dabei haben: In einem neun Meter breiten Wasserbecken können sie – nach Online-Voranmeldung – auf einer künstlichen Welle surfen, oder in einem Becken mit 60 000 Litern Wasser tauchen. Hinzu kommen Wasser-Shows mit Profis in einem anderen, riesigen Becken. Mit bis zu 43 Kilometer pro Stunde zieht dort ein Seil Surfer und Paddler über eine 65 Meter lange Bahn.



Eine besondere Herausforderung stellt die neun Meter breite Surfwelle THE WAVE dar. Hier sind nicht nur Profis am Werk, sondern auch Surfeinsteiger dürfen den Ritt auf der bis zu 1,50 m hohen Welle wagen.

Foto: Messe Düsseldorf/Constanze Tillmann

Danach geht es zurück in den Strom an maritimen Angeboten: Haus- und Schlauchboote sowie Kanus werden vorgestellt, zudem gibt es Hightech-Zubehör. Eine Unterwasser-Drohne kann nach Angaben der Firma Power Vision bis zu 30 Meter tief tauchen und 70 Meter weit weg sein – auf dem Smartphone lässt sich die Fahrt beobachten. 1 699 Euro kostet der Spaß. So ein Preis wäre wohl ein Klacks für die Kunden von Bill Barrow, dem Luxusjachtverkäufer. Drohnen hat seine „Princess“ zwar nicht an Bord, aber zwei Jet-Skis. Immerhin.