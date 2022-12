Hersteller Izipizi will mit einer Brille den Schlaf verbessern. Aber geht so etwas überhaupt? Nachgefragt beim Schlafforscher ...

Schlafbrille im Redaktionstest

Besser schlafen dank spezieller Gläser?

Wer nicht gut geschlafen hat, ist am nächsten Tag oft nur ein halber Mensch. Dabei gibt es vieles, was uns vom Schlafen abhält. Die weltpolitische Lage führt dazu, dass die Gedanken kreisen, aber auch banalere Dinge können uns den Schlaf verderben – etwa zu viel beziehungsweise das falsche Licht. Dagegen hat die Marke Izipizi scheinbar ein Mittel gefunden: eine Schlafbrille. Ob und wieso eine solche Brille helfen kann, erklärt Autor und Schlafforscher Christian Benedict von der Universität Uppsala in Schweden

Christian Benedict, die „Sleeping Glasses“ sollen bestimmte Lichtspektren filtern. Wieso ist das für unseren Schlaf wichtig?

Wir haben ein inneres Uhrensystem, das Prozesse im Körper steuert – unter anderem auch, wann es Zeit ist zu schlafen und wann wach zu sein. Damit dieses System versteht, wo wir uns am Tag gerade befinden, braucht es Informationen von außen. Und die wichtigste Informationsquelle ist Licht. Das Licht trifft die Netzhaut unserer Augen, wo lichtempfindliche Rezeptoren sitzen, die auf Dunkelhit und Helligkeit reagieren. Sie sind besonders empfindlich für kurzwelliges Licht, wie etwa das intensive kurzwellige blaue Licht im Bereich von 450 und 490 Nanometer, was vor allem auch im Tageslicht und Sonnenlicht vorzufinden ist.

Dieses blaue Licht hat eine starke Potenz, die Rezeptoren, die für Dunkelheit und Licht empfindlich sind, zu aktivieren. Diese schicken das Signal weiter an eine zentrale Uhr in unserem Uhrensystem, die dann allen anderen Uhren im Körper mitteilt, welche Tageszeit ist und was zu tun ist. Diese innere Uhr beeinflusst Dinge wie Körpertemperatur, die Freisetzung des Schlafhormons Melatonin, die Reduzierung der Stressaktivität und so weiter, die dann auch Prozesse wie „Schlafen“ und „Wachsein“ steuern.

Christian Benedict Foto: Franziska Benedict/Univeritet Uppsala

Man soll die Brille zwei Stunden vorm Schlafengehen tragen. Sind wir abends besonders sensibel für diese Form des Lichtes?

Wenn man am Abend weniger Licht bekommt, signalisieren die Rezeptoren das normalerweise und senken die Körpertemperatur, deaktivieren die Stressrezeptoren und nehmen die Bremse vom Melatonin. Das schafft die Voraussetzung, dass wir müde werden. Das Problem ist, wenn man am Abend viel künstliches Licht nutzt – Handy, Computer, aber auch Raumlicht – kann das dazu führen, dass wir dem Körper vorgaukeln, dass es noch relativ hell ist und noch nicht die Zeit, die Prozesse zum Müdewerden in Gang zu setzen.

Man wird dadurch später müde, muss aber trotzdem früh raus zur Arbeit. Das führt dazu, dass man zu kurz schläft. Daher kommt die Idee der Blaulichtfilter, die man etwa auf Handy und Computer herunterladen kann, oder eben für die Brille. Der Gedanke dahinter ist, dass man weiterhin Dinge sehen und machen kann, aber der Blaulichtanteil des Lichtes die Netzhaut und die lichtempfindlichen Rezeptoren nicht aktiviert.

Haben diese Hilfsmittel in Form von Brillen und Filtern auch Nachteile?

Die Idee an sich ist super, aber manche Menschen erhöhen, wenn das Bild etwa durch die Brille etwas gelblich ist, einfach die Helligkeit der Geräte. Licht hat natürlich ein Farbspektrum, aber das hat nichts mit der Helligkeit zu tun. Die für sich genommen kann immer noch ausreichen, um die Rezeptoren, die für die innere Uhr erfassen, wo wir uns in der äußeren Zeit befinden, zu aktivieren. Und damit auch die Prozesse zu unterdrücken, die die Vorbereitung des Schlafes in Gang setzen.

Entscheidend ist auch, was man abends macht.

Welche Rolle spielen individuelle genetische Voraussetzungen für den Schlaf?

Es gibt Studien mit einer Vielzahl von Leuten, die zeigen, dass es große interindividuelle Variationen gibt. Wenn man manchen Leuten fünf oder zehn Lux Licht aussetzt, zeigen sie schon eine Reduktion im Melatonin, wohingegen andere da noch überhaupt nicht ansprechen. Daneben existieren weitere Faktoren, die die Melatoninproduktion beeinflussen können, es gibt etwa Medikamente, die das Hormon unterdrücken. Auch Sport am Abend kann dazu führen, dass weniger Melatonin ausgeschüttet wird.

Die Brillen von Izipizi sind für 40 Euro erhältlich. Foto: Hersteller

Können wir am Tag schon beeinflussen, wie gut wir abends einschlafen?

Wir haben eine Studie durchgeführt, bei der wir Probanden gebeten haben, abends zwei Stunden auf einem Tablet zu lesen, die Vergleichsgruppe hat im Buch gelesen. Die Annahme war, dass die Tabletgruppe weniger Melatonin produziert. Aber tatsächlich konnten wir keine Unterschiede sehen. Um die Probanden standardisiert zu halten, hatten wir sie den ganzen Tag im Labor und dort schon starkem Licht ausgesetzt. Man weiß mittlerweile, dass Menschen, die mehr Licht am Tag bekommen, ihr Konto so stark auffüllen, dass sie am Abend fast keine Sensitivität mehr für artifizielles Licht zeigen.

Ein Landwirt etwa, der ganztags auf dem Feld ist, bei dem macht es abends nichts, wenn er 30 Minuten aufs Handy schaut. Aber natürlich ist es heute, vor allem in der dunklen Jahreszeit, so, dass wir nicht viel Tageslicht abbekommen, auch weil wir oft in dunklen Büros sitzen. Damit füllt sich das Konto nicht auf und die Sensitivität der Rezeptoren bleibt auch am Abend erhalten – wir sprechen dann stärker auf die Lichtreize an.

Wie Blutdruck und Schlaf das Demenzrisko beeinflussen Christian Benedict von der Universität Uppsala untersucht den Einfluss von nächtlichem Bluthochdruck auf das Risiko, an Demenz zu erkranken.

Gibt es neben Filtern und Brillen weitere Möglichkeiten, die Schlafqualität und das Einschlafen zu verbessern?

Schlafbrillen oder Programme können natürlich einen großen Nutzen haben, wenn man bedenkt, dass auch andere Faktoren wie Helligkeit oder genetische Veranlagung eine Rolle spielen. Entscheidend ist aber auch, was man abends macht. Wenn man immer noch arbeitet, weil tagsüber so viel liegengeblieben ist, ist das auch nicht unbedingt schlaffördernd, da hilft auch keine Brille. Gute Routinen und Schlafhygiene haben mitunter einen größeren Effekt als Brillen und Filter. Und wenn man genug Tageslicht tankt, muss man sich ohnehin keine Sorgen machen.

Die Schlafbrille von Izipizi im Test Erhältlich in verschiedenen Designs und ab etwa 40 Euro, soll das Gestell mit den speziellen Gläsern dazu beitragen, die Schlafqualität zu verbessern und das Einschlafen zu erleichtern. Dazu hat Izipizi nach eigenen Angaben gemeinsam mit einem Optometrieforscher die Schlafbrille entwickelt und an 300 Personen mit leichten bis regelmäßigen Schlafstörungen getestet. Das Fazit laut Hersteller: Im Durchschnitt werde die Einschlafzeit halbiert (von einer Stunde auf 30 Minuten). Drei von fünf Personen seien der Meinung, dass die Brille ihre Schlafqualität und die Einschlafzeit verbessert habe, dabei werde die Wirksamkeit bereits nach fünf Tagen Nutzung wahrgenommen. Wer eine Izipizi „Someil“ bestellt, hat dabei zunächst die Auswahl zwischen verschiedenen Modellen und Farben. Allen gemein sind die speziellen „GoodNight©-Gläser“, die eine leicht orangefarbene Tönung aufweisen. Diese sollen künstliches Licht blockieren und so die natürliche Produktion des Schlafhormons Melatonin anregen. Die Brille von Izipizi selbst bietet einen angenehmen Tragekomfort, auch wenn man sich als Nicht-Brillenträger erst an das Gestell auf der Nase gewöhnen muss. Izipizi gibt an, dass die Brille 15 Tage lang jeweils zwei Stunden vor dem Schlafengehen aufgesetzt werden soll – das setzt allerdings voraus, dass man schon im Vorfeld weiß, wann man schlafen geht. Durch die orangefarbene Tönung kommt man sich beim Tragen – vorausgesetzt man schaut in den Spiegel – mitunter vor, als hätte man zu einer von Elton Johns typischen bunten Brillen gegriffen – ob man so gegebenenfalls mit Freunden im Restaurant sitzen möchte, weil der Restaurantbesuch in die zwei Stunden vorm Schlafengehen fällt, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Immerhin hat Izipizi auch das ökologische Gewissen der Nutzer im Blick: Die Brille ist laut Hersteller aus einem biobasierten Material hergestellt, das zu 45 Prozent aus Rizinusöl besteht. Das Bild, das sich dem Träger oder der Trägerin bietet, ist überraschend angenehm. Sieht man etwa mit der Brille fern, ist es faszinierend zu beobachten, wie sich die Farbgebung des Bildes verändert, wenn man die Brille auf oder absetzt. Dass sie Blautöne herausfiltert und das Bild insgesamt deutlich wärmer erscheinen lässt, ist nicht zu bestreiten. Insgesamt war der Schlaf über die Testphase durchweg gut, auch das Einschlafen stellte keine Probleme dar. Ob das jetzt allerdings letztlich am Tragen der Brille oder aber an der Tagesgestaltung insgesamt gelegen haben mag, ist eine Frage, die an dieser Stelle nicht abschließend beantwortet werden kann.

