Bescheidener Bestseller

Der Honda CR-V ist seit seinem ersten Auftritt im Jahr 1995 weltweit die Referenz im Segment der mittelgroßen Sport Utility Vehicles. Rundum erneuert, soll der Japaner jetzt auch in Europa seine Erfolgsstory weiterschreiben.

von Henri Leyder



Mit Front- oder Allradantrieb, als Fünf- oder – und das ist neu – Siebensitzer, mit üppig bemessenen Gast- und Laderäumen entpuppt sich der Honda CR-V als echtes Multitalent. Der Japaner setzt auf altbewährte Tugenden, die einem weit gehenden Feinschliff unterzogen worden sind.

Der laut Honda "weltweit meistverkaufte SUV" bleibt unverändert 4,60 Meter lang, der Radstand legt jedoch um 30 Millimeter zu. Das ist zwar nicht die Welt, und trotzdem gewinnt das zuvor bereits durchaus gut bemessene Raumangebot nochmals – nicht nur in der Länge, um in diesem Punkt zu einem der Besten im Segment zu avancieren. Der CR-V schwebt in der Allradversion mit 201 Millimetern Bodenfreiheit künftig 35 Millimeter höher als bisher über der Fahrbahn, ohne dass sich dies aber auf die Alltagstauglichkeit auswirken würde. Die tiefer angeordnete Einstiegsleiste und die weiter öffnenden Türen vereinfachen nämlich das Ein- und Aussteigen.



Geschmackvolles Cockpit

Die Federung kann dem einen oder anderen als etwas hart vorkommen, was nicht zuletzt vom Fahrwerk (Rädermaße, Front- oder Allradantrieb …) abhängt. Wirklich durchgeschüttelt wird aber niemand. Das Ganze vermittelt einen Eindruck von hohem Fertigungsgrad – eine Tatsache, die auch auf das Interieur zutrifft. Das Cockpit ist geschmackvoll gestaltet. Die meisten Schalter und Anzeigen befinden sich dort, wo sie intuitiv auszumachen sind. In puncto Sicherheits- und Entertainmentausstattung ist so ziemlich alles erhältlich, was die Mehrzahl der Kunden heute erwartet und womit sich auch viel Geld verdienen lässt.

Fahrer und Beifahrer gehen in bequemen Sesseln auf Reisen. Auch in der zweiten Reihe gibt es keinen Grund zur Klage. Die aufgeklappte dritte Reihe des Siebensitzers reicht jedoch allenfalls für zwei gelenkige Jugendliche.

Erst einmal kein Diesel

Der Motorraum hält hingegen nicht unbedingt das, was das Habit verspricht – was aber relativiert werden muss. Ein 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner muss die Fuhre in Bewegung bringen und halten. Mindestens 1 573 Kilogramm Leergewicht sind schon eine Menge, auch wenn bis zu 142 kW (193 PS) aus dem Turboaggregat herausgekitzelt werden können. 220 oder 243 Nm maximales Drehmoment sind verhältnismäßig gute Werte, sind trotzdem nicht die Wonne.



Im Interieur setzt der CR-V auf Stil, gleichzeitig auf hohe Ergonomie. Foto: Honda

SUVs dienen von ihrer grundsätzlichen Bestimmung her schon mal als Arbeitstiere. Eine kräftige Dieselmaschine mit rund 400 Nm Drehmoment wäre definitiv die bessere Lösung für den CR-V. Bei Honda ist man sich dessen bewusst – nur, das Mogeldrama mit Dieselabgaswerten habe den Selbstzünder in Europa so in Verruf gebracht, dass eine Vermarktung in kleinen Stückzahlen, wie Honda deren nur schaffen kann, sinnlos sei, wurde anlässlich der internationalen Pressevorstellung von japanischer Seite bedauert.



Dem folgte allerdings der optimistisch klingende Zusatz, dass der Dieselmotor eines Tages vielleicht als effizienteste Antriebstechnik zu alten Ehren komme und Honda in Europa dann zum Dieselmotor zurückkehre. In Thailand und Indien werde der hauseigene 2,2-Liter-Selbstzünder immer noch erfolgreich verkauft.



Nun wird noch lange nicht jeder SUV als Lastesel oder Arbeitstier in die heimische Garage geholt. Es macht vielen einfach Spaß, etwas höher hinter dem Lenkrad sitzend über das Asphaltband dahinzurollen – wozu der 1,5-Liter-CR-V sich prima eignet. Die 175-PS-Version kann dann sogar reichen. Wer mehr möchte, sollte noch einige Monate warten. Honda hat bereits für Anfang 2019 einen 2,0-Liter-Benziner mit Hybridtechnik in Aussicht gestellt.

Technische Daten

Motor: 1,5-Liter-VTEC-Turbo-Benziner; Leistung: 127 kW (173 PS) bzw. 142 kW (193 PS) bei jeweils 5 600 U/min; maximales Drehmoment: 220 bzw. 243 (AWD) Nm bei 1 900 bis 5 000 U/min (6MT) bzw. 2 000 bis 5 000 U/min (CVT); Kraftübertragung: Sechs-Gang-Schaltgetriebe oder CVT-Automatik, Front- oder Allradantrieb; Länge x Breite x Höhe: 4 600 x 2 117 (mit Außenspiegeln) x 1 689 Millimeter; Leergewicht: 1 573 bis 1 667 Kilogramm: zulässige Anhängelast: 1 500 (CVT), 1 800 oder 2 000 (6MT) Kilogramm; Kofferraumvolumen: 561 bis 1 756 Liter; 0-100 km/h: 9,2 bis 10,0 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 200 bis 208 km/h; Verbrauch: 6,3 bis 7,1 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 143 bis 162 Gramm pro Kilometer; Preis: keine Angabe.