(dpa/ps) - Der französische Spitzenkoch Paul Bocuse ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren, wie der französische Innenminister Gérard Collomb am Samstag auf Twitter mitteilte. Der Politiker und Ex-Bürgermeister von Lyon schrieb auf dem Kurznachrichtendienst: „Paul Bocuse ist tot. Die Gastronomie trauert. Monsieur Paul war Frankreich. Einfachheit und Großzügigkeit. Vorzüglichkeit und die Kunst zu leben. Der Papst der Gastronomen hat uns verlassen.“ Bocuse stammt aus Collonges-au-Mont-d'Or in der Nähe von Lyon.



Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) January 20, 2018

Zuvor hatten französische Medien den Tod unter Berufung auf Angehörige gemeldet. Bocuse galt als der „Papst der französischen Küche“, der Gastronomieführer „Gault&Millau“ nannte ihn „Koch des Jahrhunderts“. Sein Drei-Sterne-Tempel L’Auberge du Pont de Collonges bei Lyon galt als Pilgerort für Gourmets aus aller Welt: Paul Bocuse schlug in der französischen Spitzengastronomie so ziemlich alle Rekorde.

Der Spitzenkoch wurde weit über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus zur Ikone der verfeinerten Lebensart mit exquisiten Speisen und Getränken. Bocuse gehörte zu den Vertretern der „Nouvelle Cuisine“, eine Bewegung damals junger Köche, die die französische Küche entstauben wollten. Einfache Zubereitung, frische Zutaten, Regionalität - das waren die Grundlinien.



„Bocuse est la France – et la France est Bocuse“

2016 feierte Bocuse seinen 90-jährigen Geburtstag. Zu Gast bei der Feier war auch Luxemburgs bekannte Sterneköchin Léa Linster . Mit „Bocuse est la France – et la France est Bocuse“ habe einer der Redner den Altmeister der französischen Küche hoch leben lassen, so Linster damals. Auch sie sei Bocuse sehr dankbar. Obwohl sie bereits mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet gewesen sei, als sie den Bocuse d'Or-Wettbewerb gewann, habe ihr diese Auszeichnung erst die Sicherheit gegeben, in der Welt der Top-Gastronomie bestehen und sich kontinuierlich weiterentwickeln zu können: „Es hat mir Vertrauen in mich und mein Können gegeben – und ich wusste von da an, dass ich mich mit meiner Berufswahl richtig entschieden hatte.“

Neben seiner Vorbildfunktion in der Küche habe ihr besonders das Credo gefallen, mit dem Bocuse seine Gäste zu verwöhnen wusste: „Paul Bocuse sagte einmal sinngemäß, dass man, wenn man Gäste zu sich kommen lässt, für deren Glück verantwortlich ist. Das hat mich sehr beeindruckt – und ich teile diese Ansicht. In einem Sternerestaurant muss die Küche erstklassig sein, aber auch der Service und das Ambiente. Ein Gast sollte das Restaurant immer etwas glücklicher verlassen, als er es betreten hat."

