(mf/bip) - Claude Wagner* strahlt noch ein letztes Mal in die Kamera seines Handys. Er befindet sich gerade auf Dienstreise und will von seinem knapp zweijährigen Sohn wissen, wie der Tag für ihn und die Mama verlaufen ist. Dann beendet er das Gespräch. „Bis morgen, Pit“. Am oberen linken Rand des Displays ragt kurz ein kleiner Ausschnitt des Gesichts seiner Frau Marie* ins Bild. Auch ihr wünscht er noch einen schönen Abend, dann legt er auf.

Von einer Sekunde auf die andere wechselt Claudes Miene von lächelnd auf ernst bis genervt ...