(mk) - Am 14. Februar ist Valentinstag. An diesem Tag ist es eigentlich Brauch, an sein Herzblatt zu denken. Doch wie halten es die Luxemburger mit dieser importierten Tradition? Welche Geschenke sind in? Oder hat das Fest der Liebe etwa ausgedient?

Wir haben uns in den Straßen der Hauptstadt umgehört und nachgefragt, wer wem was schenkt: