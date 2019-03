Am 9. März 1959 wurde in den USA die erste Barbie-Puppe auf einer Spielzeugmesse vorgestellt. Sie hat Millionen vor allem weibliche Fans in aller Welt. Doch auch Kritiker gibt es zuhauf.

Barbie wird 60

Ein Körper, der unrealistischer nicht sein kann, ein Leben auf großem Fuß und ein Alltag, der sich nur um das eigene Aussehen dreht – Barbie musste in den vergangenen Jahrzehnten schon oftmals Kritik über sich ergehen lassen. Vor allem unter Feministinnen gilt die rund 29 Zentimeter große Kunststofffigur als Wurzel allen Übels, als schlechtes Vorbild für junge Mädchen, denen dadurch falsche Werte vermittelt werden.

Dabei hatte Ruth Handler, die Ehefrau des Mitbegründers des Spielzeugunternehmens Mattel, nur eines im Sinn: Sie war auf der Suche nach einer Puppe für ihre Tochter Barbara – deren Name sich später als „Barbie“ in der ganzen Welt verbreiten sollte –, die im Gegensatz zu den damals vorherrschenden Spielfiguren kein Baby oder Kleinkind, sondern eine erwachsene Frau darstellt ...