Schwarze Würstchen, rohes Fleisch und ein wenig Benzingeschmack im Abgang – beliebte Fehler am Grillrost und wie man es richtig macht.

Lifestyle 4 Min.

Barbecue-Tipps

So gelingt die Wurst vom Grill

Schwarze Würstchen, rohes Fleisch und ein wenig Benzingeschmack im Abgang – beliebte Fehler am Grillrost und wie man es richtig macht.

Von Christian Satorius

Nein, eine Wurst vom Grill muss nicht außen schwarz und innen roh sein. Und nein, nach Benzin sollte sie eigentlich auch nicht schmecken. Es geht auch anders – nämlich lecker.

Fleisch mit einem Schuss Bier ablöschen

Auf jeder Grillparty ist das der Klassiker schlechthin: Das Fleisch wird mehrfach mit einem ordentlichen Schluck Bier abgelöscht. Wer nach so einer Prozedur wirklich eine leichte Biernote herausschmeckt, dem sei es gegönnt. Alle anderen wissen: Das Bier spült nur die Gewürze und die Marinade ab.

Zudem wird reichlich Asche aufgewirbelt, wenn das Bier in die heiße Glut spritzt und tropft – und genau die schlägt sich anschließend auf dem Grillgut ab. Vom Qualm, der mit dieser Aktion verbunden ist, einmal ganz zu schweigen. Wer wirklich auf Bier steht, sollte das Fleisch besser über Nacht in eine Biermarinade einlegen. Auch eine Grillsauce mit Hopfensaft sorgt für einen schönen Biergeschmack.

Sommerliche Tipps vom Sternekoch Cyril Molard ist Luxemburgs einziger Zwei-Sterne-Koch – und er hat eine Vorliebe für saisonale Zutaten.

Benzin und Lampenöl als Anzünder

Noch so ein Evergreen: Reichlich Benzin wird aus dem Reservekanister über die Kohle gekippt und dann angezündet. Die daraus resultierende Stichflamme kann sich sehen lassen. Noch schlimmer wird es, wenn die Kohle schon glüht oder sogar mit einer sichtbaren Flamme brennt. Das Ganze ist natürlich brandgefährlich und sollte unterlassen werden. Durch explosionsartige Verpuffungen besteht sogar Lebensgefahr.

Aber nicht nur aus Sicherheitsgründen sind flüssige Anzünder Marke Eigenbau mit Vorsicht zu genießen: Man schmeckt sie nämlich heraus. Spiritus und Lampenöl sind übrigens ebenfalls keine Alternative. Wer auf Nummer sicher gehen will und seine Geschmacksnerven schonen möchte, der sollte lieber zu festen Anzündern greifen. Ein weiterer Vorteil: Qualitätsprodukte qualmen beim Verbrennen nicht.

Kaltgepresste Öle für die Marinade

Wenn es beim Grillen qualmt und stinkt, dann kann das auch an der Marinade liegen. Kaltgepresste Öle schmecken zwar lecker und sind überaus gehaltvoll, aber sie haben einen entscheidenden Nachteil: Sie eignen sich in der Regel nicht für die hohen Temperaturen, die beim Grillen, aber auch beim Braten und Kochen in der Küche entstehen. Hier sind sogenannte „raffinierte“ Öle meist vorzuziehen, da diese hitzebeständiger sind. Der sogenannte „Rauchpunkt“ gibt Auskunft über die Temperatur, bei der das jeweilige Öl beziehungsweise Fett zu qualmen beginnt.

So hat das beliebte Sonnenblumenöl einen Rauchpunkt von etwa 220 Grad Celsius – aber nur dann, wenn es raffiniert ist. Kaltgepresstes Sonnenblumenöl kommt gerade einmal auf einen Rauchpunkt von 100 Grad. Raffiniertes Rapsöl liegt bei etwa 220 Grad, gehärtetes Erdnussöl sowie raffiniertes Olivenöl bei 230 Grad und raffiniertes Senföl sogar bei über 250 Grad.

Die perfekte Würze: Die richtige Marinade für jedes Gericht Ein paar gut abgestimmte Zutaten und ganz viel Zeit - das ist die Formel für eine wirklich leckere Marinade. Experten wissen, was zu Fleisch, Tofu oder auch Gemüse besonders gut passt.

Im Vergleich dazu fällt der Rauchpunkt von kaltgepressten Ölen meist deutlich geringer aus: Distelöl liegt bei circa 150 Grad, Walnussöl bei ungefähr 160 Grad und natives Erdnussöl bei etwa 170 Grad. Palmfett bringt es übrigens auf einen Rauchpunkt von etwa 220 Grad, Butter auf rund 175 Grad und Margarine auf 170 Grad. Anzumerken ist hierbei allerdings, dass die Rauchpunkte der Öle beziehungsweise Fette je nach Reinheit, Qualität und Hersteller durchaus voneinander abweichen können und es sich bei diesen Zahlen somit um typische Durchschnittswerte handelt.

Günstiger heißt nicht automatisch besser

Ein guter Grill kostet ein paar Euro – und so ist die Versuchung natürlich groß, auf ein tolles Schnäppchen aus dem Internet auszuweichen. Doch auch hier gilt: Wer billig kauft, kauft zweimal. Vor allem Gas- und Elektrogrills können schnell gefährlich werden, wenn Gasventile unsauber verarbeitet sind oder Stromanschlusskabel einen Wackelkontakt haben. Auch beim Zubehör zahlt sich Qualität letztendlich aus.

Anerkannte Prüfsiegel oder Kennzeichnungen versprechen Sicherheit, allen voran GS („Geprüfte Sicherheit“) und ENEC (bestätigt, dass das Produkt den „europäischen Sicherheits- und Leistungsanforderungen genügt“). Gute Grillwagen gibt es laut Stiftung Warentest schon für unter 300 Euro – es muss also nicht immer das Hightech-Gerät im vierstelligen Bereich sein.

Dunkles Grillgut mit kaltem Kern

Weder eine Grillwurst noch ein Stück Fleisch müssen innen tiefgefroren und außen schwarz sein. Doch leider kommt das häufiger vor. Zum einen sollte man das Grillgut natürlich schon über Nacht im Kühlschrank auftauen und nicht erst zum Grillen aus der Tiefkühltruhe holen – oder am besten frisch beim Metzger des Vertrauens besorgen. Zum anderen lohnt es sich, auf dem Holzkohlegrill mindestens zwei verschiedene Temperaturzonen anzulegen. So ist man flexibel und kann das Grillgut je nach Bedarf umlagern.

Grillkunst auf Japanisch Hähnchenspieße, gegrilltes Wagyu-Rind oder kleine Fleischstücke mariniert mit Birnen. Die japanische Art zu grillen verbindet Bewährtes mit neuen Aromen.

Sollte die Hitze allzu stark sein, so erlauben es die meisten Grills zwar, den Rost in einen höheren und somit nicht so heißen Bereich umzustecken, aber das ist nicht ganz so einfach, wenn dieser schon komplett mit Grillgut bestückt ist. Das eine oder andere Würstchen kann dabei schnell mal herunterfallen. Besser funktioniert das bei einem Grill, dessen Rost sich zur Seite schwenken lässt oder an einer Kette aufgehängt ist.

Die Methode der zwei Temperaturzonen funktioniert in der Praxis aber ebenfalls sehr gut. Dazu platziert man die Grillkohle nur auf einer Seite des Grills, so dass sich ganz automatisch unterschiedlich heiße Bereiche auf dem Rost ergeben. Spezielle Kohletrenngitter können dabei eine gute Hilfe sein. Möglich ist auch, die Kohle nur in der Mitte des Grills zu konzentrieren und die Randbereiche nicht mit Kohle zu bestücken. Auch so entstehen Bereiche größerer und geringere Hitze. Begonnen wird mit dem Grillen erst dann, wenn die Kohle komplett mit einer dünnen Ascheschicht überzogen ist. Nur so bleibt die Temperatur kalkulierbar.

Übrigens: Nicht vollständig verbrannte Anzünder können den Geschmack des Grillguts negativ beeinflussen. Zudem kann sich der Ruß offener Flammen auf dem Gegrillten niederschlagen, was weder besonders schön anzuschauen ist, noch den Geschmack verbessert. Es lohnt sich also, beim Grillen ein wenig Zeit mitzubringen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.