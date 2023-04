Rennsport-Fans können noch bis zum 28. Mai in der Autoworld Brussels in die 100-jährige Geschichte der legendären 24 Stunden von Le Mans eintauchen.

Ausstellung zum 24-Stunden-Rennen

Autoworld Brussels feiert 100 Jahre Le Mans

Dustin MERTES

Die 24 Stunden von Le Mans sind wohl jedem ein Begriff. Am zweiten Juniwochenende werden im französischen Le Mans traditionell die Motoren zu einer der bekanntesten Rennveranstaltungen der Welt gestartet. Dieses Jahr feiert das Langstreckenrennen am 10. und 11. Juni seinen 100. Geburtstag.

Die Autoworld Brussels nimmt den besonderen Geburtstag zum Anlass, um noch bis zum 28. Mai mit der Ausstellung „24 Hours of Le Mans, 100 years of race history“ das geschichtsträchtige Rennen hautnah im eigenen Haus erlebbar zu machen. Dabei geht die Ausstellung weit über ein paar ausgestellte Fahrzeuge hinaus.

100 Jahre Renngeschichte werden mit sämtlichen multimedialen Möglichkeiten für alle Sinne erfahrbar gemacht. In den Rennsimulatoren können Rennsportfans am Wochenende zudem selbst hinter dem Steuer Platz nehmen und ihre eigenen Fähigkeiten auf der Strecke testen.

4 Der 1966er Ford GT40P ist eines der in der Autoworld Brussels ausgestellten Le-Mans-Fahrzeuge. Foto: Autoworld Brussels

Motorisierte Ikonen

Rund fünfzehn Rennwagen können in Brüssel bewundert werden, die entweder als Testwagen oder als tatsächliche Rennteilnehmer in Le Mans unterwegs waren. Gezeigt wird unter anderem der 1966er Ford GT40P, der bei Testfahrten zum legendären Rennen eingesetzt wurde. Die amerikanische Sportwagen-Ikone katapultierte Ford mit vier Le-Mans-Siegen in Folge (1966-69) nach einer längeren Durststrecke zurück in die Rennsportwelt.

Ähnlich legendär ist der Inaltéra aus dem Jahr 1976, der als erstes Le Mans-Auto überhaupt unter dem Namen seines Sponsors entwickelt wurde. Verantwortlich für Design und Entwicklung zeigte sich der französische Rennfahrer Jean Rondeau, der das Rennen in seiner eigenen Kreation auch prompt gewann. 1977 gingen die Belgierin Christine Beckers und die Italienerin Lella Lombardi im gleichen Fahrzeug bei der „Coupe des Dames“ als Siegerinnen hervor.

Auch der Peugeot 905 schrieb in Le Mans Rennsportgeschichte und gewann in den Jahren 1992 und 1993 mit Technologie aus der Luftfahrt hoch überlegen vor der Konkurrenz.

Die bewegte Geschichte der 24 Stunden von Le Mans Die Geschichte des legendären Langstreckenrennens begann am 26. Mai im Jahr 1923. Ziel war es, eine möglichst große Distanz innerhalb von 24 Stunden zurückzulegen und natürlich die Ziellinie zu überqueren. So konnten Autohersteller zeigen, wie zuverlässig und leistungsfähig ihre Fahrzeuge waren. Bis auf wenige Ausnahmen fand das Rennevent immer am zweiten Juniwochenende statt, an dem die Teilnehmer um Punkt 16 Uhr starteten. Der festgelegte Rundkurs mit einer Länge von 13,88 Kilometer führt zum Teil über öffentliche Landstraßen, seit 1965 wird auch ein Teil der Rennstrecke Circuit Bugatti genutzt. Auf der langen Geraden „Ligne Droite des Hunaudières“ wurden regelmäßig Rekordgeschwindigkeiten von über 400 km/h erreicht, bevor sie nach einem tödlichen Unfall im Jahr 1986 durch zwei Schikanen entschärft wurde. Das Langstreckenrennen war auch Schauplatz der größten Motorsport-Katastrophe: 1955 flogen Wrackteile eines Mercedes-Benz 300 SLR nach einer Kollision in die Zuschauerränge und töteten insgesamt 84 Menschen, einschließlich des französischen Rennfahrers Pierre Levegh. Auch Luxemburger waren schon des Öfteren im Fahrerfeld des legendären Langstreckenrennens vertreten. Zuletzt erzielte Dylan Pereira im Jahr 2021 auf einem von TF-Sport eingesetzten Aston Martin Vantage AMR einen respektablen 26. Platz in der Gesamtwertung und den zweiten Platz in der GTE-AM-Klasse.

Das Autoworld-Museum in Brüssel hat sieben Tage die Woche geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, Senioren, Schüler und Kinder unter zwölf Jahren zahlen weniger. Weitere Informationen unter www.autoworld.be.

