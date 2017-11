von Nicole Werkmeister

Eines muss man David Sax lassen: Wenn er sich mit einem Thema beschäftigt, dann gründlich. Der in Toronto lebende Autor, der zuletzt mit „Tastemakers“ das Geschmacksdesign von Lebensmitteln unter die Lupe nahm, will mit seinem Buch klären, weshalb totgesagte Medien wie Schallplatten oder Papier wieder neue Märkte erobern. In „Die Rache des Analogen“ erklärt er bereits im Vorwort ein Phänomen, das sich gerade durch die erreichte Sättigung in Bezug auf digitale Anwendungen ergibt: „Weil das Digitale allgegenwärtig ist, sehnen wir uns nun nach Erfahrungen, die haptischer und mehr auf den Menschen ausgerichtet sind.“

Ein sinnliches Erlebnis

Dieser These geht der Autor mit einer durchaus aufwendigen Recherche nach. Zunächst gilt seine Aufmerksamkeit der Schallplatte, die plötzlich eine bis dahin ungeahnte Wiederkehr erfahren hat. Und das von einer Generation, die mit Smartphone und Tablet aufgewachsen ist, den sogenannten „Digital Natives“. Anstelle „mürrischer alter Kerle“ bevölkern nun Teens und Twens die optisch aufpolierten Plattenläden und lassen sich von den Verkäufern zeigen, wie man die Nadel vorsichtig auf die sich drehende Scheibe setzt. Ein echtes Erlebnis.

Dass diese und andere Beobachtungen nicht nur der Wahrnehmung des Autors entsprechen, sondern faktisch untermauert sind, sichert Sax durch zahlreiche Gespräche, die er mit Stellvertretern der jeweiligen Branche führt: mit Plattenverkäufern, Inhabern von Presswerken und Aufnahmespezialisten. Unter ihnen ist auch Toningenieur Chris Mara aus Nashville, der feststellt, dass sich einige Künstler erneut den analogen Aufnahmetechniken zuwenden und damit ein Phänomen erklärt, das heute in vielen Bereichen zu beobachten ist: Durch die Vielzahl an Möglichkeiten verliert man leicht die Orientierung – während gewisse Einschränkungen, wie sie beispielsweise bei Tonaufnahmen auf Bändern gegeben sind, es erleichtern können, buchstäblich in der Spur zu bleiben und einen Plan zu verwirklichen.



David Sax: Die Rache des Analogen, Residenz Verlag, 316 Seiten, ISBN: 3701734078, 24 Euro



Ähnliches berichtet die Erfinderin des italienischen Kultnotizbuchs Moleskine, die David Sax in Mailand besucht. In Kombination mit geschicktem Marketing ist es dem Unternehmen gelungen, ein an historische Skizzenhefte angelehntes Design in Papierform zum Verkaufsschlager zu machen. Und das nicht trotz, sondern gerade wegen der digitalen Parallelwelt.

Nach einem Ausflug in die Szene des analogen Films und der wieder auferstandenen Polaroid-Kamera wendet sich der Autor einem Thema zu, bei dem es noch mal richtig spannend wird: den totgesagten Printmedien. Und auch hier kann er belegen, dass sich die Medienlandschaft um das bedruckte Papier wohl verändert, aber keineswegs gänzlich digital ersetzt wird. Wieder ist es die Jugend, die mit Blogs und Facebook aufgewachsen ist und nun mehr und mehr Gefallen am Gedruckten findet, das sie gegenüber Online-Publikationen als hochwertiger und glaubwürdiger einstuft.

Der Unterschied in der Wahrnehmung zeigt sich auch auf wirtschaftlicher Seite. Da es den Printmedien besser gelänge, eine Beziehung zu ihren Lesern aufzubauen, sei auch der Anzeigenwert höher als bei einem digitalen Medium, erklärt Marketingexpertin Jane Wolfson. Die Pfründe für Onlinewerbung sicherten sich Google und Facebook – da bliebe für die einzelnen Online-Publikationen nicht viel übrig, erfährt man weiter. Ein weiterer Grund für die Branche, sich wieder auf ihre gedruckten – und geldwerten – Publikationen zu besinnen, deren Auflagen nun die Höhe von einst nicht mehr erreichen, die aber durch eine gezielte Leseransprache eine neue, treue Gefolgschaft finden könnten.

David Sax macht Hoffnung – und keinen Hehl daraus, dass er sich selbst eine Zukunft wünscht, wie er sie im Kopf des Lesers zeitweise entstehen lässt. Eine Zukunft, in der erbrachte Leistungen Wertschätzung erfahren und das „Umsonst“ einen faden Beigeschmack hat; in der wir uns wieder an unsere menschlichen Grundbedürfnisse erinnern und nicht zu machtlosen Opfern einer digitalisierten Welt werden. Hoffen wir, dass er recht hat.