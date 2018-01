(mth/Cl.F.) - Seit Samstag lockt das Autofestival mit neuen Modellen, Sonderangeboten und und eigens hierfür aufgelegten Ausstattungspaketen. Die für Luxemburg traditionelle Veranstaltung dauert noch bis zum 5. Februar. In ihrer Form ist sie wohl einzigartig auf der Welt und ohne Zweifel ein Fest sowohl für die Branche als auch für jeden Automobilbegeisterten.

Eine Tatsache, von der man sich am Samstag in den Autohäusern quer durchs Großherzogtum überzeugen konnte - tausende Besucher waren am Start, um sich zu informieren, Probe zu sitzen und manchmal auch, um sich schon den heiß ersehnten neuen fahrbaren Untersatz zu bestellen.



Viele Besucher am ersten Tag



"Eher ungewöhnlich ist, dass wir bereits am Samstagvormittag so viele Besucher hatten", bilanziert Ernest Pirsch vom gleichnamigen Autohaus in Luxemburg-Stadt. "Das Interesse ist generell groß, die Kaufabsichten sind da, dennoch sollte man keine voreiligen Schlüsse ziehen".



Ähnlich lautet die Einschätzung von Rainer Mayer, Geschäftsführer des "Garage M. Losch" in Luxemburg-Bonneweg: "Das Autofestival hat sich gut angelassen, die Besucher zeigen konkretes Interesse, unsere Verkäufer haben vom Start weg alle Hände voll zu tun."



Auch das Feed-back von Benji Kontz, Direktor der "Arnold Kontz Group", ist positiv. Die Anziehungskraft der britischen Automarken ist ungebrochen.