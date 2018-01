(mth) - Am Samstag begann das 54. Autofestival in Luxemburg. Die für Luxemburg traditionelle Veranstaltung dauert noch bis zum 5. Februar. In ihrer Form ist sie wohl einzigartig auf der Welt und ohne Zweifel ein Fest sowohl für die Branche als auch für jeden Automobilbegeisterten.

Eine Tatsache, von der man sich am Samstag in den Autohäusern quer durchs Großherzogtum überzeugen konnte - tausende Besucher waren am Start, um sich zu informieren, Probe zu sitzen und manchmal auch, um sich schon den heiß ersehnten neuen fahrbaren Untersatz zu bestellen. Die Preise sind reduziert, alle Händler werben zudem mit Sonderkonditionen, was beispielsweise die Sonderausstattung betrifft.