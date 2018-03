Am Samstag und Sonntag kommen Fans vergangener Zeiten in der Luxexpo The Box voll auf ihre Kosten: Die erste Ausgabe des "Salon du Vintage" in Luxemburg lockt mehr als 100 Aussteller an. Das "Luxemburger Wort" durfte bereits am Freitag einen Blick auf die schönsten Stücke werfen.

Ausflug in die Vergangenheit: "Salon du Vintage"

(mij/NW) - Möbel aus den 1960er- und 1970er-Jahren, Designerkleidung zu unschlagbaren Preisen, Schallplatten und Retrospiele sowie Autos, Musik und ein Barbershop für die pflegebedürftigen Männer mit Wildwuchs: Wer auf den Stil der vergangenen Jahrzehnte steht, sollte am Wochenende auf jeden Fall einen Besuch in der Luxexpo The Box in Betracht ziehen. Mehr als 100 Aussteller - darunter auch einige aus dem Großherzogtum - locken mit sehenswerten Stücken nach Luxemburg-Kirchberg. Der "Salon du Vintage" ist am Samstag, dem 3 ...

