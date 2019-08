Insgesamt 1.000 Kilometer wollen 25 Radfahrer aus Dänemark für den guten Zweck zurücklegen. Start war am Sonntag in Luxemburg-Stadt.

Auf zwei Rädern nach Dänemark

Nadine SCHARTZ Insgesamt 1.000 Kilometer wollen 25 Radfahrer aus Dänemark für den guten Zweck zurücklegen. Start war am Sonntag in Luxemburg-Stadt.

Eine Fahrradtour der besonderen Art unternehmen derzeit eine Gruppe Radfahrer aus Dänemark: Am Sonntagvormittag sind die 25 Teilnehmer bei der Gëlle Fra gestartet und wollen von der Hauptstadt bis nach Dänemark fahren.

Mit dieser Aktion will die Truppe die Vereinigung für Herzkrankheiten in Dänemark unterstützen. Um die Teilnehmer zu Beginn ihrer 1.000 Kilometer langen Tour beizustehen, haben ein Radteam der Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs pour Cardiaques (ALGSC) sowie einige in Luxemburg lebende dänische Radfahrer diese während der ersten Kilometer begleiten.



