Ford richtet die aktuelle Mustang-Generation noch stärker auf die Wünsche europäischer Kunden aus.

Lifestyle 3 Min.

Auf Trab gebracht

Marc BOURKEL Damit die Nachfrage für den Ford Mustang weiter hoch bleibt, hat der US-Autobauer Coupé und Cabriolet jetzt noch einmal nachgeschärft.

Der Ford Mustang – eines der amerikanischsten aller US-Autos – wird noch europäischer. Nachdem der Autobauer aus Dearborn (Bundesstaat Michigan) sein Pony Car bereits vor dreieinhalb Jahren für den europäischen Markt gezähmt hat, legt er jetzt noch einmal nach. Der Mustang der sechsten Generation wirkt nach einem umfangreichen Update schärfer und moderner als je zuvor und soll damit noch stärker den Wünschen der europäischen Kundschaft entsprechen.

Dass der aufgefrischte Mustang noch einen Tick schlanker und gleichzeitig athletischer wirkt als bisher, verdankt er vor allem den europäischen Fußgängerschutzanforderungen. Um diese zu erfüllen, musste Ford unter anderem die Motorhaube und den Kühlergrill überarbeiten. Am Heck gibt es zudem neu modellierte Stoßfänger- und Diffusorelemente und beim Achtzylindermodell GT eine neue Abgasanlage mit vier Endrohren. Eine Besonderheit der Klappen-Auspuffanlage ist der sogenannte „Gute Nachbarschaft“-Modus, in dem der Mustang zu vorgegebenen Zeiten besonders leise bleibt – etwa beim morgendlichen Motorstart oder bei der Heimkehr am späten Abend.

Auch der für einen US-Wagen bereits sehr ordentliche Innenraum wurde noch einmal aufgepeppt, mit unter anderem Soft-Touch-Oberflächen an den Türverkleidungen und Türgriffen aus Aluminium. Eine an sich überflüssige, aber sehr nette Spielerei haben die Ford-Entwickler sich für den Startknopf des Motors einfallen lassen. Sobald die Türen entriegelt werden, beginnt dieser mit einer Taktrate von 30 Mal pro Minute zu pulsieren. Das entspricht laut Ford exakt der Herzschlagfrequenz eines ruhigen Ponys.



Das Bullitt-Sondermodell ist eine Hommage an den gleichnamigen Hollywood-Klassiker aus dem Jahr 1968. Foto: Ford

Mit der Ruhe ist es allerdings schnell vorbei, wenn der Start-Button erst einmal gedrückt wird – vor allem beim GT mit nicht aktiviertem „Gute Nachbarschaft“-Modus. Das 5,0-Liter-Aggregat klingt nämlich so, wie man es von einem bulligen V8 erwartet – und fährt sich auch so.

Leistungskur für den Achtzylinder

Nach einer Leistungskur liefert der Achtzylinder fortan 331 kW (450 PS) statt 310 kW (421 PS) ab und leitet jetzt ein maximales Drehmoment von 529 Nm an die Hinterräder. Damit beschleunigt das Fastback genannte Coupé je nach Getriebe in 4,3 beziehungsweise 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h (Cabriolet: 4,5 beziehungsweise 4,8 Sekunden). Am spurtstärksten ist der Mustang GT in Kombination mit der neu entwickelten Zehn-Gang-Automatik, die den bisher angebotenen Sechs-Gang-Automaten ersetzt.

Die vier zusätzlichen Fahrstufen bieten zwar Vorteile bei Beschleunigung und Verbrauch, bei forscher Gangart wirkt die neue Wandlerautomatik aber hin und wieder leicht überfordert. Serienmäßig fährt sowohl der GT als auch die Vierzylinder-EcoBoost-Variante mit einem manuellen Sechs-Gang-Schaltgetriebe vor. Während dieses für den Einsatz im GT noch einmal verbessert wurde, hat Ford beim 2,3-Liter-Vierzylinder einzig das Ansprechverhalten minimal optimiert. Die Leistung des Direkteinspritzers beträgt unverändert 213 kW (290 PS).

Für bessere Handlingeigenschaften sollen neu kalibrierte Stoßdämpfer und Querstabilisatoren mit größerem Querschnitt sorgen. Neu ist zudem das optional bestellbare MagneRide-Dämpfersystem (1 934 Euro), das sich noch schneller an wechselnde Straßenbedingungen anpasst. Ford spricht von mehr als 1 000 Regeleinheiten pro Sekunde.

Bullitt-Sonderedition

Ein besonderes Highlight der aufgefrischten Modellgeneration ist der limitierte Mustang Bullitt als Hommage an den vor 50 Jahren erschienenen Hollywood-Klassiker „Bullitt“ mit einer der längsten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte. Das Sondermodell auf Basis des Fastback GT zitiert zahlreiche Details des Mustang Fastback GT390, der zusammen mit Steve McQueen die Hauptrolle in dem Kultfilm spielte. Dazu zählen unter anderem dezente Chromakzente um den Kühlergrill und entlang der Seitenscheiben sowie der Billardkugel-Schaltknauf des manuellen Sechs-Gang-Getriebes. Die Leistung des 5,0-Liter-Achtzylinders wurde um 7 kW (10 PS) auf 338 kW (460 PS) gesteigert. Größere Auswirkungen auf die Fahrleistungen hat dies allerdings nicht. Während Ford für den Bullitt mindestens 50 765 Euro verlangt, reichen die Preise bei den übrigen Modellen von 37 711 Euro für das Coupé mit vier und 51 248 Euro für das Cabriolet mit acht Zylindern.