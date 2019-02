Inselparadiese mit Sonnengarantie – eine Leserreise zu den Perlen der Antillen und der Karibik.

Auf Spuren der Entdecker

Die erste Reise des Jahres 2019 führte mehr als 130 Leser von „Luxemburger Wort“ und „Télécran“ in Zusammenarbeit mit Kreuzfahrtspezialist Cruisopolis in die Karibik, wo der Winter so fern scheint wie sonst nirgends.

25 bis 30 Grad Celsius, strahlender Sonnenschein und nur wenige Wolken, die ab und an etwas Schatten spendeten: Mehr als 130 Gäste aus Luxemburg genossen Mitte Januar die Vorzüge der Karibik in vollen Zügen. Neun Tage lang erkundeten die Leser von „Luxemburger Wort“ und „Télécran“ gemeinsam mit Kreuzfahrtspezialist Cruisopolis aus Merl die Perlen der Antillen. Natürlich nicht per Miniboot, sondern auf dem Kreuzfahrtschiff „Costa Pacifica“, das unter italienischer Flagge mit rund 3 800 Passagieren und 1 100 Mann Besatzung an Bord auf den Weltmeeren unterwegs ist.

Bereits der erste Tag nach der Einschiffung in Point-à-Pitre auf der französischen Überseeinsel Guadeloupe, die die Luxemburger Gäste per Direktflug aus dem Großherzogtum erreichten, führte zu einem Eiland, das wohl die meisten Fernreisenden bislang nicht persönlich besuchen konnten: die Insel Saint Martin. Der nördliche Teil zählt zu Frankreich (Saint-Martin), der südliche, etwas kleinere zu den Niederlanden (Sint Maarten). Das nur 87 Quadratkilometer große Eiland, von dem aus man auch bequem per Fähre zur bei Hollywood-Stars beliebten Nachbarinsel Saint-Barthélemy reisen kann, verbindet wie viele der auf der Reiseroute befindlichen Ziele karibische und europäische Elemente zu einem unnachahmlichen Mix. Die Spuren der Europäer, die sich dort bereits Ende des 16. Jahrhunderts niederließen, sind allgegenwärtig. Allgegenwärtig sind leider auch die Zerstörungen, die Hurrikan Irma im Jahr 2017 hinterließ: Zerstörte Boote finden sich beispielsweise im Grand Étang de Simsonbaai zuhauf – ein kurioses Bild.

Erholung am Strand

Ebenfalls auf der Route der Reisenden: die Dominikanische Republik auf Hispaniola, einer der Inseln der großen Antillen. Vor dem Eiland, das in den vergangenen Jahrhunderten gleich von mehreren europäischen Königreichen besetzt wurde, ankerte die „Costa Pacifica“ zwei Tage. Hier genossen die meisten Gäste – neben den Luxemburgern waren dies vor allem Italiener, Franzosen und auch Spanier – die wundervollen Strände oder suchten den Kontakt zu Delfinen, mit denen man bei einem der Unzähligen vom Schiff angebotenen Ausflüge auf Tuchfühlung gehen konnte.

Den zweiten Tag vor der Dominikanischen Republik verbrachten viele Luxemburger Gäste auf der Isla Catalina, einer kleinen, rund 2,5 Kilometer von der Küste entfernten Insel, die nicht nur eine beeindruckende Flora und Fauna aufweist, sondern auch über einen Sandstrand verfügt, der zum Träumen einlädt. An einem von Costa Cruises betriebenen Strandabschnitt durften die Passagiere einen ganzen Tag lang die Sonne genießen – zum Glück, denn einen Tag später, beim Landgang auf St. Kitts, einer ehemaligen englischen Kolonie, zogen einige dunkle Wolken auf. Diese trübten jedoch nicht den Spaß, den viele Gäste an diesem Tag hatten, denn neben Strandausflügen lockten hier Aktivitäten aller Art, darunter Wanderungen und Ausflüge mit dem Quad.

„In den Wintermonaten kommen eigentlich täglich Schiffe hierher“, berichtet John, ein Einheimischer, der sich um Quad-fahrende Touristen kümmert. Von den Anhöhen der Insel, deren höchster Punkt die Spitze des Vulkans Mount Liamuiga ist, hat man einen hervorragenden Blick auf den Hafen und die Nachbarinsel Nevis – abgeleitet vom spanischen Wort „nieve“ (Schnee). „Die Spitze des Mount Nevis ist meist von Wolken verhüllt“, so John. Dies sei auch der Grund für die Namensgebung der Insel, denn die Wolken würden an einen schneebedeckten Gipfel erinnern.

Zurück kam die Sonne dann am Folgetag – bei der Einfahrt in den Hafen von Saint John's, der Hauptstadt der von Christoph Kolumbus entdeckten Insel Antigua, wo die „Costa Pacifica“ gleich neben mehreren Ozeanriesen „parkte“. Von dort aus ging es dann für einige weiter mit dem Katamaran zu einem der einsamen Strände oder zum Schnorcheln mit Riesenrochen. Die Insel, die knapp 80 000 Einwohner zählt und sich beim Besuch der Teilnehmer der Leserreise von ihrer besten – sprich: sonnigsten – Seite zeigte, profitiert sehr von den Einnahmen aus dem Tourismus. Vor allem wohlhabende Gäste aus Europa und Nordamerika kommen hier in teuren Resorts mit weißen Sandstränden auf ihre Kosten.

„Da oben auf den Felsen, das ist die Villa von Eric Clapton“, erklärte einer der einheimischen Guides während der Katamaranfahrt entlang der Mamora Bay. Der englische Musiker verbringe dort nicht nur seinen Urlaub, er engagiere sich auch sozial, gründete bereits vor mehr als 20 Jahren eine Rehabilitationsklinik auf der Insel. Wer möchte, kann auf seinen Spuren wandeln – und in einem seiner Betten schlafen: Die Villa kann für mehrere zehntausend Euro pro Woche – inklusive Personal – gemietet werden.

Geschichtsstunde auf Martinique

Etwas weniger luxuriös ging es auf der französischen Insel Martinique zu, der vorletzten Station der Reise, die vor allem mit einer wahren Naturpracht überzeugen konnte. Einige nutzten die Chance, nicht nur die Hauptstadt Fort-de-France kennenzulernen, sondern auch eine Gemeinde im Norden der Insel: Saint-Pierre. Die heute rund 4 200 Einwohner zählende Stadt galt Ende des 19. Jahrhunderts – dank florierendem Zucker- und Sklavenhandel – als Venedig der Tropen. Eine Pferdebahn und ein Theater für 800 Zuschauer zeugten von ihrem Reichtum. Der Ausbruch des Vulkans Pelée am 8. Mai 1902 setzte dem jedoch ein Ende: Die Lavamassen, die sich vom Vulkan aus den Weg Richtung Meer bahnten, legten die Stadt in Schutt und Asche. „Nur drei Einwohner überlebten die Katastrophe“, weiß Reiseleiterin Alessandra zu berichten. „Einer davon war ein Mann, der im Kerker saß.“ Die Überreste des Gefängnisses zeugen noch heute von diesem Ereignis.

Zum Abschluss der Reise ging es dann nochmals weiter zur Insel Guadeloupe, von wo aus der Flieger zurück in Richtung Luxemburg startete. Und damit auch zurück in den Winter, der noch einige Wochen präsent sein wird.