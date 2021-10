Der Verkaufsschlager „Monopoly“ ist erneut in einer luxemburgischen Version erhältlich - auf Initiative der Familie Ernster.

Regionalausgabe des Brettspiels

Das Luxemburg-„Monopoly“ erlebt eine Renaissance

(LW) - „Gehen Sie nicht über Los …“ – wer kennt nicht diese berühmte Anweisung aus dem beliebten Gesellschaftsspiel „Monopoly“ der Firma Hasbro. Städte, Filme, Vereine: Für viele Gelegenheiten gibt es Sonderausgaben. Seit vergangenem Wochenende gibt es nun auch wieder eine luxemburgische Version.

Miete! Die Geldscheine sind ebenfalls - ganz luxemburgisch - mit dem Emblem eines hiesigen Finanzinstituts versehen. Foto: Anouk Antony

„Hasbro hatte bereits vor einigen Jahren eine solche Edition herausgebracht“, erinnert sich Initiator Fernand Ernster. Doch der Inhaber der gleichnamigen Buchhandlungen wollte eine Version, die mehr dem aktuellen Zeitgeist des Landes entspricht.

Gesagt, getan: In der neuen Ausgabe, die ebenfalls von Hasbro stammt, sind sowohl die Erklärung als auch die Aktionskarten - ganz dem Großherzogtum entsprechend - in mehreren Sprachen verfasst.



Die teuersten Adressen sind - wie könnte es anders sein - der „Palais grand-ducal“ und die „Gëlle Fra“. Am günstigsten zu erstehen sind die „Colonne des Nations“ (sic) und der „Pont Adolphe“. Statt Bahnhöfen gibt es das Fahrrad, den Bus, die Tram und die Funiculaire.

Wer also einmal im Leben - wohlgemerkt nicht zu den tatsächlichen Immobilienpreisen Luxemburgs - ein Stück Luxemburg kaufen möchte, kann das in den Filialen der Buchhandlung Ernster beziehungsweise in deren Onlineshop, wo es bereits das beliebteste Spiel ist, tun. Das Spiel ist ebenfalls bei Cactus und bei K Kiosk erhältlich.

