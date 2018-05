Auf die Spitze getrieben

Obwohl die Südspitze Italiens meist mit der 'Ndrangheta in Verbindung gebracht wird, zieht es immer mehr Naturliebhaber, Kunstfreunde und Feinschmecker in die arme und von Rom vernachlässigte Region.

Obwohl die Südspitze Italiens meist mit der 'Ndrangheta in Verbindung gebracht wird, zieht es immer mehr Naturliebhaber, Kunstfreunde und Feinschmecker in die arme und von Rom vernachlässigte Region.

von Dominik Straub (Rom)

Der Zauber Kalabriens lässt sich unter anderem in Scilla einfangen, einem auf einen Felsvorsprung gebauten Fischerort am Eingang zur Meerenge von Messina. Vom Castello Ruffo aus, einer mächtigen Festung, deren Ursprünge bis in die Antike reichen, blickt man linker Hand auf Sizilien, geradeaus auf die Äolischen Inseln und rechter Hand auf den Monte Sant'Elia. Zu Füßen des Besuchers liegt ein langer, breiter Strand mit azurblauem, kristallklarem Wasser sowie ein kleiner Fischerhafen mit bunten Holzbooten. Ähnlich grandiose Ausblicke genießt man auch von anderen kalabrischen Küstenorten am Tyrrhenischen Meer aus, etwa von Tropea oder von Pizzo.



Die drei Städtchen sind unter den italienischen Touristen seit Jahren beliebt – doch inzwischen wurde Kalabrien auch von internationalen Reiseveranstaltern entdeckt. Die "New York Times" nahm den armen und zugleich wildromantischen Landstrich an der Fußspitze des italienischen Stiefels im letzten Jahr in ihre Liste der 52 Reiseziele auf, die man besuchen sollte; in den "Rough Guides 2017" figurierte Kalabrien auf Platz 8 der zehn besten Destinationen weltweit. Das vermag nicht zu erstaunen: Kalabrien verfügt über rund 700 Kilometer Sand-, Kies- und Felsstrände am tyrrhenischen und ionischen Meer, viele von ihnen sind einsam und unberührt, zumindest abseits der italienischen Sommerferien im August.

Vielfältiges Paradies

Es sind aber nicht nur die Strände, die Kalabrien in den letzten Jahren zum Anziehungspunkt gemacht haben. Entdeckt wurde die Region vor allem auch von Naturliebhabern: In Kalabrien befinden sich gleich drei Nationalparks (Aspromonte, Sila und Pollino), die allesamt über eine atemberaubende Bergwelt, einen großen Artenreichtum und zahlreiche unberührte Wälder verfügen – insgesamt stehen 40 Prozent des kalabrischen Territoriums unter Schutz. In den letzten Jahren sind zahlreiche alte Pfade als Wanderwege hergerichtet und markiert worden; oft führen sie an Seen, Flüsse und Wasserfälle, wo man sich in kalten, glasklaren natürlichen Becken erfrischen kann. Inzwischen können auch Kanu- und Rafting-Touren gebucht werden.

Eine immer größere Bedeutung nimmt auch der Wein- und Gastrotourismus ein: Der bekannteste kalabrische Wein, der Cirò, ist vom US-Weinpapst Hugh Johnson als "Barolo des Südens" bezeichnet worden. Immer beliebter werden auch der Nerello di Pellaro und der Greco di Bianco. Zahlreiche Produzenten haben in den letzten Jahren umfangreiche Investitionen getätigt; viele Kellereien bieten Degustationen an.

Die kalabrische Küche bietet wiederum eine beinahe unüberblickbare Vielfalt an regionalen Spezialitäten – zu den bekanntesten zählen die Marmellata di Cipolle (Marmelade aus roten Zwiebeln) und die weiche und mit viel Peperoncino gewürzte Wurst 'Nduja. An der Südspitze des Stiefels, in der Umgebung von Reggio Calabria, findet man zudem herausragende Eisdielen mit den unter Einheimischen beliebten Granite – kleingehacktem Eis mit Sirup. Für die Qualität der kalabrischen Gastronomie bürgen die rund 7 000 Bio-Landwirtschaftsbetriebe der Region.

Im tiefsten Süden Italiens kommen aber auch kultur- und geschichtsinteressierte Gäste auf ihre Kosten. Vor allem die ionische Küste war in der Antike von den Griechen besiedelt worden; noch heute finden sich Bergdörfer wie das malerische Bova, wo ein altgriechischer Dialekt gesprochen und die Ortsbezeichnungen zweisprachig sind. Aber nicht nur die Griechen, sondern auch die Römer, die Byzantiner und die Normannen haben ihre Spuren in der Region hinterlassen. Der ganze Süden bietet ein riesiges Angebot an Kirchen, Klöstern, Burgen, Palästen und geschichtsträchtigen Orten, an denen noch heute jahrhundertealtes Brauchtum gepflegt wird. Das Museo Nazionale della Magna Grecia in Reggio Calabria gilt als eines der modernsten und bedeutendsten historischen Museen Italiens. Die "Bronzi di Riace", zwei überlebensgroße, bis ins letzte Detail erhaltene Bronzestatuen, zählen zu den wichtigsten Zeugen der griechischen Antike.

Reggio Calabria ist allein schon eine Reise wert: Die strategisch gelegene Stadt an der Straße von Messina, die heute in den Wirtschaftsstatistiken oft am untersten Ende erscheint, war während der Zeit der griechischen Besiedelung sozusagen die erste Hauptstadt Italiens gewesen. Die Stadt war 1908 von einem Erdbeben und einem Tsunami fast vollständig zerstört und anschließend im Liberty-Stil wieder aufgebaut worden. Das nun rund 100 Jahre alte Zentrum ist bis heute fast vollständig erhalten geblieben – der von den Liberty-Palazzi gesäumte Corso Garibaldi, die belebte Flanier- und Shopping-Meile der etwas mehr als 180 000 Einwohner zählenden Stadt, ist in seiner Art einzigartig in ganz Italien. Prächtig ist auch die Strandpromenade mit ihren Palmen und den riesigen Ficus-Bäumen. Von hier aus blickt man über die Straße von Messina zum Ätna – ein spektakulärer Blick besonders im Frühling, wenn der Vulkan auf Sizilien noch verschneit ist. "Die schönsten zwei Kilometer Italiens" – so bezeichnen die Einheimischen ihre Meerpromenade.

Doch bei allen Schönheiten und Sehenswürdigkeiten, blieb die Südspitze Italiens bisher vom Massentourismus verschont. Mit gut neun Millionen Übernachtungen hat der kalabrische Tourismus im vergangenen Jahr zwar erneut einen Allzeit-Rekord verbuchen können – doch die Zahlen bewegen sich insgesamt immer noch auf einem tiefen Niveau. Zum Vergleich: Allein Venedig zählte im vergangenen Jahr 30 Millionen Übernachtungen. Die positive Entwicklung ist allerdings unübersehbar: In ganz Kalabrien sind in den letzten Jahren neue Hotels und eine Vielzahl von privaten Bed & Breakfast entstanden.

Dunkle Machenschaften

Die positive Entwicklung des Tourismus ist eine gute Nachricht für eine Region, die sonst hauptsächlich negative Schlagzeilen produziert. Kalabrien ist die Heimat der 'Ndrangheta, der mächtigsten Mafia-Organisation Italiens. Sie hat Teile der Politik und der Wirtschaft unterwandert und lebt wie ein Parasit: Die 'Ndrangheta greift illegal staatliche Aufträge ab und zwingt rund 40 000 Unternehmen der Region zu Schutzgeldzahlungen. Touristen merken davon allerdings nichts und haben auch nichts zu fürchten: Die Mafia profitiert ebenfalls von dem Boom – da will man die ausländischen Gäste nicht verschrecken.

Einen neuen Tourismusschub dürfte mittelfristig die nach über 40 Jahren Bauzeit vor einem Jahr endlich eröffnete, 497 Kilometer lange Autobahn von Salerno nach Reggio Calabria bringen.

Katastrophaler Ruf Eines der größten Probleme des kalabrischen Tourismus ist der Ruf: Die Region, in der die 'Ndrangheta ihre Wurzeln hat, wird automatisch mit der Mafia gleichgesetzt. Eine neue Studie, die sich mit der Berichterstattung des Staatssenders RAI beschäftigt hat, belegt dies eindrücklich: 60 Prozent der RAI-Berichte über den Süden haben die Mafia, Morde, Überfälle und andere Verbrechen zum Thema. Hinzu kommen Sendungen über Korruption und Skandale im Gesundheitswesen. Der Mezzogiorno und ganz besonders das von der Krise am schlimmsten gebeutelte Kalabrien würden im Staats-TV als hoffnungsloser Fall dargestellt, schreiben die Autoren der Studie. Die Region werde als abgelegen, rückständig und schwierig wahrgenommen, heißt es in der Studie. Dabei liege die Kriminalitätsrate in Kalabrien tiefer als in Rom. Die überwältigende Mehrheit der Kalabrier sind keine Mitglieder der 'Ndrangheta, sondern deren Opfer.





Anreise

Im Zentrum von Kalabrien liegt der internationale Flughafen von Lamezia Terme. Von dort aus sind der Norden und der Süden der Region in ein bis zwei Stunden Autofahrt erreichbar. Der Hinflug samt Zwischenstopp, zum Beispiel in München oder Zürich, dauert von Luxemburg mindestens vier Stunden.