Auf der Suche nach besseren Menschen

Ein Spiel oder doch ein interaktiver Film? Das Science-Fiction-Spektakel „Detroit: Become Human“ überzeugt mit einer atemberaubenden Grafik und ist unser Game-Tipp des Monats.

von Mathias Probst



Ist es nun ein Spiel oder doch ein interaktiver Film? Diese Frage rückt bei David Cages neuestem Meisterwerk schnell in den Hintergrund, denn dieses besondere Game hält unserer Gesellschaft auf interessante Weise den Spiegel vor.

Ein junger Mann steht am Rande des Daches eines Hochhauses. In seinem Arm hat er ein kleines Mädchen fest umklammert. In der anderen Hand eine Schusswaffe, mit der er verzweifelt herumfuchtelt. Einen Ausweg gibt es nicht: Nur der Weg in den Abgrund bleibt ihm, wenn er vor der angerückten Spezialeinheit der Polizei flüchten will. Doch Flucht ist keine Option. David, so der Name des Mannes, will nur eines: nicht ersetzt werden. Denn David ist kein Mensch, sondern ein Android, von denen es in der Stadt Detroit im Jahre 2038 nur so wimmelt. Die Aussicht darauf, durch ein neues Modell ersetzt zu werden, bewegte David zu der verzweifelten Tat. Die Entwickler dieser menschenähnlichen Roboter haben sogar einen Namen für jenes Verhalten: „Abweichler“ – also einen Programmfehler, der nicht vorgesehen war. Die Folge: Der Android muss demontiert werden. Genau an dieser Stelle setzt „Detroit: Become Human“ ein. Ein fulminanter Auftakt für ein wirklich großartiges Spiel.



In der Rolle von Connor, einem Androiden, soll der Spieler nun deeskalierend eingreifen. Rein spielerisch ist das nicht sonderlich fordernd, sondern eher auf einer moralischen Ebene. Eine Frage, die sich nämlich bei jeder Szene der Story stellt: Welche Entscheidungen soll ich treffen, um mein Ziel zu erreichen? Im Falle von Abweichler David bleiben mehrere Optionen, um den Konflikt friedlich oder gewaltsam zu lösen. Jede Entscheidung zieht jedoch Konsequenzen für den restlichen Verlauf der Geschichte nach sich. Entwickler David Cage und sein Team von Quantic Dream haben bereits mit ihren Werken „Heavy Rain“ und „Beyond: Two Souls“ bewiesen, dass sie Geschichten auf spannende Art erzählen können. „Detroit: Become Human“ ist damit die natürliche Evolution ihrer Erfahrungen mit dem Genre.

In den weiteren Kapiteln steckt der Spieler in der Haut beziehungsweise in dem strapazierfähigen Material weiterer Androiden: Neben Connor übernimmt man abwechselnd die Kontrolle über Haushälterin Kara und den Pflege-Androiden Markus, deren Handlungsstränge sich immer wieder zufällig kreuzen – je nach Entscheidungen, die im Verlauf der Geschichte getroffen werden. Alle drei Charaktere spielen sich unterschiedlich, was die nötige Abwechslung bringt. Was die drei Hauptfiguren allerdings gemein haben: Sie müssen sich alle mit Alltagssorgen herumschlagen.



Es ist der Liebe zum Detail, der atemberaubenden Grafik sowie den stillen Momenten zu verdanken, dass sich dieses futuristische Detroit so echt anfühlt. Schnell entsteht eine emotionale Bindung zu den gespielten Charakteren, deren Entwicklung jeder selbst mit seinen Entscheidungen in der Hand hat. Übrigens: Es gibt keinen „Master-Weg“, keine gute oder schlechte Entscheidung, um das Ende der Erzählung zu erreichen. Jede getroffene Wahl wird irgendwann zu einem Ende führen. Ein erneutes Spielen der Story lohnt sich daher auf jeden Fall. Für Gelegenheitsspieler gibt es sogar die Funktion „Casual“, bei der Spieler für Entscheidungen mehr Zeit zur Verfügung haben, um eventuell erst einmal den richtigen Knopf auf dem Controller zu suchen – sonst ändert dieser Modus rein gar nichts am eigentlichen Spielinhalt.

Egal, ob man „Detroit: Become Human“ nun als Spiel oder interaktiven Film ansieht, steht eines fest: David Cage und sein Team haben mal wieder ein Meisterwerk der Erzählkunst erschaffen, das sowohl optisch als auch inhaltlich zu überzeugen weiß. Auch wenn der Titel hin und wieder über Sci-Fi-Klischees stolpert, ist diese erschaffene Zukunft durchaus eine glaubwürdige Kreation, die den Spieler zum Nachdenken anregen wird. Im Zentrum des Geschehens stehen essenzielle Fragen, wie: „Was ist Leben? Was ist echtes Bewusstsein? Und wo beginnt es?“ Dabei ist es clever, dass man die Rolle eines Androiden übernimmt, der die Menschheit aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann: Aus den Augen einer Maschine sind wir Menschen nämlich gar nicht so großartig, wie manch einer glauben mag. Wenn es nach diesem Spiel geht, dann sind Androiden nämlich die besseren Menschen.



Hello Neighbor

Alfred Hitchcock hätte hieran seinen Spaß gehabt: Aus der Sicht eines jungen Teenagers muss der Spieler bei seinem merkwürdigen Nachbarn durchs Haus schleichen, um hinter dessen Geheimnisse zu kommen. Dabei sollte der direkte Kontakt mit dem missgelaunten Herrn stets vermieden werden: Schleichen, ablenken, verstecken und kreative Lösungswege finden, das steht im Zentrum des Spielgeschehens. Kleine Schockmomente inbegriffen. Erhältlich für PS4, Xbox One, PC und Switch.

Street Fighter 30th ...





... Anniversary Collection. Alles, was das Nostalgie-Herz begehrt: Mit dieser Jubiläumskollektion dürften Fans der unterhaltsamen Prügel-Reihe „Street Fighter“ auf ihre Kosten kommen. Insgesamt zwölf Titel, chronologisch sortiert, befinden sich in dieser Sammlung – angefangen von 1988 bis zur Jahrtausendwende. Diese Zeitreise in die Vergangenheit zeigt zudem deutlich, wie sehr sich die Reihe inzwischen gewandelt hat. Was will man mehr? Erhältlich für Xbox One, PS4, Switch und PC.

Tennis World Tour







Na endlich! Mit diesem Titel erscheint nun nach langer Zeit wieder eine ernst gemeinte Simulation auf dem Videospielmarkt, die allerdings noch mit ein paar Mängeln zu kämpfen hat, wie einem fehlenden Multiplayer-Part oder einem viel zu klein gehaltenen Editor für eigene Spielerkreationen. Dafür stimmt die Aktion auf dem Platz im Karriere-Modus – auch wenn sich Original-Schauplätze vermissen lassen. Viele Alternativen gibt es leider nicht. Erhältlich für PS4, Xbox One, PC und Switch.

Dungeon Rushers



Hier ist der Name Programm: Beim Spiel der Entwicklerschmiede „Goblinz Studio“, die gerade mal einen Steinwurf von der luxemburgischen Grenze entfernt in Frankreich ihre Zelte aufgeschlagen hat, müssen Verliese von Monstern gesäubert werden. Strategisches Geschick, aber auch eine Prise Glück spielen bei den rundenbasierten Kämpfen in den Dungeons eine große Rolle. Die unterschiedlichen Fähigkeiten der vielseitigen Truppe, die gesteuert wird, sorgen für die nötige Abwechslung. Erhältlich für Xbox One, PS4, PC, iOS und Android.

Aragami Shadow Edition







Dunkler Rachefeldzug: Als geisterhafter Ninja namens Aragami gilt es in diesem Abenteuer- und Schleichspiel, ein paar düstere Geheimnisse aufzudecken. Der beste Freund des Spielers sind dabei die Schatten, die dem magiebegabten Helden Schutz bieten. Getarntes Vorgehen steht an erster Stelle. Die „Shadow Edition“ verschafft Aragami seinen ersten Auftritt auf der Xbox One und enthält zudem die frische Zusatzkampagne „Nightfall“, die über mehrere Stunden zu fesseln weiß. Erhältlich für PS4, Xbox One und PC.