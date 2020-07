Audi Q4 Sportback e-tron: Eine Nummer kleiner

Audi setzt seine Elektro-Offensive fort. Jüngstes Mitglied der e-tron-Familie ist der für 2021 geplante Q4 Sportback. Eine seriennahe Version des Stromers feierte am Dienstagabend Weltpremiere.

Gut Ding will Weile haben – so auch bei Audi. Nachdem die Ingolstädter Anfang Januar 2019 mit dem e-tron relativ spät ins Elektrozeitalter gestartet sind, wollen sie die Schlagzahl bei der Tesla-Jagd in den kommenden Monaten und Jahren kontinuierlich erhöhen. So soll es bis 2025 mehr als 20 reine Elektro-Audi geben.

Zu den großen Hoffnungsträgern der Marke mit den vier Ringen gehören unter anderem die für 2021 angekündigten Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron ...