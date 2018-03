Am Samstag und Sonntag kommen Fans vergangener Zeiten in der Luxexpo The Box voll auf ihre Kosten: Die erste Ausgabe des "Salon du Vintage" in Luxemburg lockt mehr als 100 Aussteller an. Das "Luxemburger Wort" durfte bereits am Freitag einen Blick auf die schönsten Stücke werfen.