Anouschka: Grande Dame der Vintage-Mode

Nobieh Talaei arbeitet in ihrem Atelier im Berliner Bezirk Mitte an den neuen Entwürfen ihrer Marke Nobi Talai, die 2015 auf der Berliner Fashion Week Premiere feierte. In diesem Jahr zeigte sie bei der Modewoche nur einen Teil ihrer Kollektion – das Gesamtwerk präsentiert Talaei in Paris, wo am Donnerstag die Prêt-à-porter-Schauen starten.