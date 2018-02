Das Los vieler Einsteiger-Handys ist ein vom Start weg veraltetes Betriebssystem. Oder: Das Betriebssystem ist halbwegs aktuell, die Hardware des Smartphones damit aber hoffnungslos überfordert. Eine Lösung für beide Probleme soll Android Go liefern.

Android Go für Einsteiger-Smartphones

Das Los vieler Einsteiger-Handys ist ein vom Start weg veraltetes Betriebssystem. Oder: Das Betriebssystem ist halbwegs aktuell, die Hardware des Smartphones damit aber hoffnungslos überfordert. Eine Lösung für beide Probleme soll Android Go liefern.

(dpa/tmn) - Die ersten Smartphones mit einer sogenannten Go-Version von Android kommen bald in den Handel. Entsprechende Geräte haben etwa Nokia-Hersteller HMD Global und Alcatel-Hersteller TCL auf dem Mobile World Congress in Barcelona gezeigt. Bei Android Go handelt es sich um weniger leistungshungrige Varianten des mobilen Betriebssystems. Sie sind für Geräte mit nur einem Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM) oder weniger optimiert.

Zudem liegen wichtige Google-Apps wie Maps oder Gmail in angepassten Go-Versionen vor. Dennoch können unter Android Go alle Apps aus dem Play Store installiert werden.

HMD Globals erstes Einsteigergerät mit Android 8 (Oreo) in der Go-Version ist das Nokia 1 mit 4,5-Zoll-Display und austauschbaren, farbigen Rückseiten (Xpress-on-Cover). Ab Werk gibt es erst einmal die Varianten Rot oder Blau zur Auswahl, jeweils zum Preis von 100 Euro. Eine Eins im Namen trägt auch das Android-8-Go-Gerät Alcatel 1X von Hersteller TCL, das zum gleichen Preis ein 5,3 Zoll großes Display bietet. Beide Smartphones funken im LTE-Netz und sollen ab April zu haben sein.