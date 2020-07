Süß, sauer, salzig oder scharf - zum Pfirsich lässt sich vieles kombinieren. Drei Rezepte mit den wohlschmeckenden roten Früchtchen.

An und Pfirsich gut: Drei leckere Rezepte für den Sommer

Ein saftiger, sonnengereifter Pfirsich ist an sich schon ein Hochgenuss. Der Geschmack weckt Erinnerungen an Ferien in der Provence. Doch auch im Alltag passt das Steinobst wunderbar auf den Speiseplan. In Kombination mit süß, sauer, salzig oder scharf.

Alle Rezepte sind für vier Personen.



Schweinefleisch-Pfirsich-Spieße mit Couscous

Schweinefleisch-Pfirsich-Spieße mit Couscous Foto: Stockfood

800 g Schweinefilet, küchenfertig

2 Knoblauchzehen

1 TL Kreuzkümmel, gemahlen

1 EL Paprikapulver, edelsüß

1 Msp Cayennepfeffer

1 TL Kurkuma, gemahlen

1 EL Tomatenmark

1 EL frisch gehackter Thymian

2 Zitronen, Saft

2 EL Balsamico

4 EL Olivenöl

2 Pfirsiche

Salz

Für das Couscous:

ca. 300 ml Gemüsebrühe

250 g Couscous

1 Salatgurke

1 Pfirsich

1 kleine rote Zwiebel

1 Hand voll Basilikum

2 EL Olivenöl

2 EL Zitronensaft

150 g Feta

Salz, Pfeffer, aus der Mühle

Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Den Knoblauch schälen und in eine Schüssel pressen. Mit dem Kreuzkümmel, Paprika, Cayennepfeffer, Kurkuma, Tomatenmark, Thymian, Zitronensaft, Balsamico und Öl verrühren. Das Fleischuntermischen und abgedeckt mindestens 1 Stunde kaltstellen.

Für das Couscous die Brühe aufkochen lassen. Couscous in eine Schüssel geben, mit der Brühe übergießen und ca. 10 Minuten ausquellen lassen. Die Gurke längs halbieren, die Kerne ausschaben und die Hälften in Stücke schneiden. Den Pfirsich überbrühen, abschrecken, häuten, halbieren, den Kern entfernen und das Fruchtfleisch würfeln. Die Zwiebel fein würfeln. Das Basilikum abzupfen. Alle Zutaten mit dem Öl und dem Zitronensaft unter das Couscous mengen, den Feta dazu bröckeln und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Ofen auf Grillfunktion vorheizen. Für die Spieße die Pfirsiche in Spalten schneiden. Das Fleisch aus der Marinade nehmen und abwechselnd mit den Pfirsichspalten auf 8 Spießestecken (Holzspieße am besten gewässert). In einer heißen Grillpfanne rundherum 4-5 Minuten anbraten. Salzen und auf das Ofengitter (Fettpfanne darunter) legen. Unter dem heißen Grill ca. 10 Minuten fertig garen. Zwischendurch wenden und ab und zu mit Marinade bepinseln.

Pfirsich-Salbei-Schinkenröllchen mit Chilicreme

Pfirsich-Salbei-Schinkenröllchen mit Chilicreme Foto: Stockfood

2 Pfirsiche

Pfeffer, aus der Mühle

12 Salbeiblätter

12 Scheiben Parmaschinken

2 EL Olivenöl

150 g Frischkäse

2-3 EL Sahne

2 EL Sweet Chili Sauce

Zitronensaft

Fleur de sel

Tabasco

Den Ofen auf Grillfunktion vorheizen. Die Pfirsiche in 12 Spalten schneiden. Leicht pfeffern und mit jeweils einem Salbeiblatt in eine Schinkenscheibe wickeln. Auf ein Backblech legen und mit dem Öl beträufeln. Unter dem heißen Grill ca. 10 Minuten bräunen lassen, zwischendurch einmal wenden.

Für die Chilicreme den Frischkäse mit der Sahne und der Chilisauce cremig verrühren. Mit Zitronensaft, wenig Salz und Tabasco je nach gewünschter Schärfe abschmecken. Die Pfirsiche mit wenig Fleur de sel würzen und mit der Chilicreme servieren. Dazu nach Belieben Toastbrot reichen.

Pfirsich-Himbeer-Clafoutis

Pfirsich-Himbeer-Clafoutis. Foto: Stockfood

400 g Pfirsiche

200 g Himbeeren

Butter, für die Formen

6 Eier

120 g Zucker

1 Packung Vanillezucker

120 g Mehl

1 unbehandelte Zitrone, Abrieb

400 ml Milch

50 g Butter

Puderzucker, zum Bestauben

Die Pfirsiche in Spalten schneiden. Den Backofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vorheizen. 4 runde Formen (ca. 15 cm ø) buttern und die Himbeeren in den Formen verteilen. Die Eier, den Zucker, den Vanillezucker, Mehl, Zitronenabrieb und Milch verquirlen. Die Butter in einem Topf erhitzen, bis sie leicht gebräunt ist und in den Teig rühren. Den Teig über den Himbeeren verteilen, mit den Pfirsichspalten belegen und im vorgeheizten Backofen ca. 25 Minuten backen. Mit Puderzucker bestreut servieren.

Dieser Text erschien zuerst im Wochenmagazin Télécran (Ausgabe vom 24. Juni 2017).



