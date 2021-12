Von Mode bis Möbel: Die Luxexpo The Box in Kirchberg verwandelt sich für ein Wochenende in eine Fundgrube für Liebhaber alter Schätze.

Retro-Feeling in der Luxexpo

Altes neu entdeckt beim "Salon du Vintage"

(LW) - Die Messehallen in Luxemburg haben sich für ein Wochenende in ein Mekka der Retrofans verwandelt. Auf 4.000 Quadratmetern finden hier Freunde von Design, Mode, Schallplatten und vielem mehr alles, was das Herz begehrt - und was von den 1960er-Jahren bis in die 1990er-Jahre im Trend lag und jetzt ein Comeback erlebt. Für die vierte Auflage des „Salon du Vintage“ konnten die Veranstalter insgesamt 150 Aussteller gewinnen.

Wer nicht einkaufen und stöbern möchte, sondern sich von einem seiner Vintage-Schmuckstücke trennen will, ist in der Luxexpo The Box ebenfalls gut aufgehoben: Laurent Journo, Gründer des „Salon du Vintage“ und bekannt aus der TV-Sendung „Affaire Conclue“ (dem französischen Pendant zur Erfolgsshow „Bares für Rares“) ist vor Ort, um nicht nur Käufer, sondern auch Verkäufer zu beraten.

Der „Salon du Vintage“ ist auch am Sonntag, den 5. Dezember, noch von 10 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt beträgt 10 Euro (gratis für Kinder unter 8 Jahren).

